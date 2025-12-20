Επιχείρηση Hawkeye Strike

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από αμερικανικά αεροσκάφη F-15 και A-10, μαζί με ελικόπτερα Apache και πυραυλικά συστήματα HIMARS.

Στο μεταξύ, η Συρία επανέλαβε την αταλάντευτη δέσμευσή της να καταπολεμήσει το Ισλαμικό Κράτος και να διασφαλίσει ότι «δεν θα έχει ασφαλή καταφύγια στο συριακό έδαφος», σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι δύο στρατιώτες του αμερικανικού στρατού και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν το Σάββατο στην πόλη Παλμύρα της κεντρικής Συρίας από έναν επιτιθέμενο που στόχευσε μια αυτοκινητοπομπή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων πριν σκοτωθεί, σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό. Τρεις άλλοι Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν επίσης στην επίθεση.

Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν στη Συρία.

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών περιέγραψε τον επιτιθέμενο ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας που είναι ύποπτος για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος.

Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή το βράδυ οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι πέντε θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ (ανατολικά).

Τραμπ: Πολύ βαριά αντίποινα» στη Συρία εναντίον του ISIS

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι επιθέσεις στόχευαν «τρομοκράτες του ISIS, υποδομές και αποθήκες όπλων» και ότι η επιχείρηση ονομάζεται «OPERATION HAWKEYE STRIKE».

«Αυτό δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Σήμερα, κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε τους εχθρούς μας. Πολύς από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε», πρόσθεσε.

Σε ομιλία του στη Βόρεια Καρολίνα την Παρασκευή το βράδυ, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «μαζικό» πλήγμα κατά των μελών του ISIS, τα οποία οι ΗΠΑ κατηγορούν για την επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου κατά των δυνάμεων της συμμαχίας.

«Χτυπήσαμε τους κακοποιούς του ISIS στη Συρία. … Ήταν πολύ επιτυχημένη», δήλωσε ο Τραμπ σε συγκέντρωση στο Rocky Mount της Βόρειας Καρολίνας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ βαριά αντίποινα», αναφερόμενος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, ανέφερε ο κ. Τραμπ, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα το Πεντάγωνο έκανε γνωστή την έναρξη «μαζικής» επιχείρησης.