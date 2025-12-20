Η Μαρία των Τεμπών

Αδίκως τελικά περίμενε ο Καραχάλιος, να συμπράξει μαζί του η Καρυστιανού, και «να βγει μπροστά» στο νέο κόμμα που προανήγγειλε ο ίδιος με το όνομα «Κύμα».

Όπως φαίνεται, η κυρία αυτή έχει άλλα σχέδια, κατόπιν προφανώς συμβουλών μιας γερόντισσας από τη Συρία που μιλάει μόνο αραμαϊκα και μιας αστρολόγου που δηλώνει απόφοιτος του Χάρβαρντ. Τώρα το πως η γερόντισσα συνεννοείται με την Καρυστιανού και το πως η άλλη κυρία κατάφερε και πήρε πτυχίο αστρολογίας απ’ το Χάρβαρντ δεν είναι πολύ σαφές αλλά για την οικονομία της συζήτησης ας πάμε παρακάτω.

Τα σχέδια λοιπόν αφορούν σε κάτι «πολύ μεγάλο», σε κάτι πιο εκλεκτό, όπως δήλωσε η επίδοξη νέα αρχηγός. Τώρα τι ακριβώς θα είναι αυτό το «πολύ μεγάλο», περιμένουμε και εμείς να δούμε και να κρίνουμε.

Είθισται πάντως η δημιουργία ενός κόμματος να απαντά σε συγκεκριμένες και ανεκπλήρωτες κοινωνικές ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγηθεί πειστικά ποιες ακριβώς είναι αυτές οι κοινωνικές ανάγκες που τα υπάρχοντα κόμματα δεν καλύπτουν.

Γιατί αν το «κάτι πολύ μεγάλο» που προαναγγέλλει η Καρυστιανού, αφορά μόνο στα Τέμπη, φοβάμαι ότι θα πάει ελαφρώς άκλαυτο. Τα μονοθεματικα κόμματα σπανίως έχουν καλή κατάληξη και σ ’αυτό κάτι θα μπορεί να την συμβουλεύσει και η πρώην στενή της φίλη και συνοδοιπόρος, η Κωνσταντοπούλου.

Τα Τέμπη ήταν μια ανθρώπινη τραγωδία που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Συνέβη όμως και αντί να γίνει αντικείμενο προβληματισμού για τους λόγους και τις αίτιες, έγινε μοχλός και γρανάζι μιας χυδαίας και ελεεινής πολιτικής εκμετάλλευσης με μοναδικό στόχο την πτώση της κυβέρνησης και τη διάβρωση των θεσμών.

Μιας εκμετάλλευσης που επιχειρήθηκε κυρίως από κόμματα αλλά συνέπραξαν δυστυχώς σε αυτή και κάποιοι συγγενείς που έφτασαν σε ακρότητες μιλώντας για «δολοφόνους», «εγκλήματα», «εκτελέσεις» των (εικαζόμενων ως) υπαιτίων και άλλες τέτοιες αγαθοεργείς πράξεις. Και αφήνουμε κατά μέρος τις καθημερινές επιθέσεις στη Δικαιοσύνη και στον δύστυχο αυτόν εφέτη -ανακριτή που ανέλαβε την υπόθεση των Τεμπών.

Αλλά ας αφήσουμε το παρελθόν και ας δούμε το μέλλον. Θα είναι λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε κατ’ αρχήν αν και πώς θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό αλλά και πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που μέχρι τώρα κολάκευαν την Καρυστιανού και την είχαν υπό τη σκέπη τους. Όπως ας πούμε ο πρώην ΥΠΕΞ Κοτζιάς που δήλωνε πέρυσι ότι «εγώ τη Μαρία των Τεμπών θα την ψήφιζα για πρωθυπουργό της χώρας». Μια δήλωση στην οποία συμφώνησε απολύτως και η Έλενα Ακρίτα λέγοντας ότι «συνυπογράφει και με τα δυο της χέρια».

Γιατί υποπτεύομαι ότι το κοινό στο οποίο θα στοχεύσει η «Μαρία των Τεμπών» θα είναι το ίδιο με τους θαμώνες κάποτε της πάνω και κάτω πλατείας, αυτούς που μούτζωναν στις παρελάσεις, αυτούς που έστηναν καρτέρι και έδερναν πολιτικούς σε ταβέρνες και αυτούς που φώναζαν «να καεί, να καεί το μπουρδέλο η Βουλή». Το ίδιο δηλαδή κοινό που εκφράζεται τώρα πολιτικά, κατά κύριο λόγο από τον Σύριζα, την Κωνσταντοπούλου, το Βελόπουλο.

Καλοτάξιδο λοιπόν το νέο κόμμα με μια φιλική όμως επισήμανση. Αφού η «Μαρία των Τεμπών» αποφάσισε να διαβεί τον Ρουβίκωνα και να μπει στον στίβο της πολιτικής, ας έχει υπόψη της και ότι θα πάψει πλέον να βρίσκεται στο απυρόβλητο. Γιατί αυτό το παιχνίδι που επέλεξε, αυτούς τους κανόνες έχει.