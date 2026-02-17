Η αλήθεια είναι ότι πουθενά στον κόσμο δεν γίνονται τόσες δημοσκοπήσεις όσες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα που κάθε κανάλι, κάθε εφημερίδα, κάθε μεγάλη ενημερωτική ιστοσελίδα, κάνει και μία δημοσκόπηση κάθε μήνα. Προφανώς, πρόκειται για ελληνική ιδιομορφία, αλλά τι μ’ αυτό; Όπως είμαστε υπερβολικοί στα πάντα, είμαστε και στις δημοσκοπήσεις. Έτσι κάνουμε πολιτική εδώ, έτσι μετράμε τις κυβερνήσεις και τις αντιπολιτεύσεις. Αλλά και με βάση τις δημοσκοπήσεις πορεύονται άπαντες, από το Μαξίμου μέχρι το πιο μικρό υποκομματίδιο και από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο πολιτευτάκο μιας μονοεδρικής.

Κατά καιρούς, έχουμε δει κόμματα να αμφισβητούν την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων ή να καταγγέλλουν τις δημοσκοπικές εταιρείες ως μίσθαρνα όργανα των αντιπάλων τους. Κραυγαλέο παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2016-17 ως και το 2023. Μετά, ο Αλέξης και η κομπανία της Κουμουνδούρου εγκατέλειψαν την τακτική της καταγγελίας, καθώς διαπίστωσαν ότι οι δημοσκοπήσεις όχι μόνο είχαν δίκιο, αλλά ότι τους φέρθηκαν και μάλλον επιεικά. Θυμάστε που στις εκλογές του 2023, οι δημοσκόποι μιλούσαν για διαφορά 7-8 μονάδων ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, για να βγει τελικά από την κάλπη η έκπληξη των 20 μονάδων.

Κατά καιρούς επίσης, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να υποσκάψουν υπογείως το κύρος των ερευνών. Λένε ότι γίνεται συλλογή απαντήσεων κυρίως από σταθερά τηλέφωνα (άρα ρωτάνε κυρίως παππουδογιαγιάδες), ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού απαντά επίτηδες λάθος για να την σπάσει στους δημοσκόπους, ότι η αναγωγή είναι ελληνική πατέντα ή ότι η περίφημη παράσταση νίκης (που τώρα πια στην Ελλάδα δεν έχει νόημα καθώς όλοι ξέρουν ότι θα νικήσει η ΝΔ) απαντάται μόνο στην χώρα μας.

Όλα τούτα είναι μπούρδες. Σας ενημερώνω ότι οι Έλληνες δημοσκόποι θεωρούνται (και είναι) από τους πιο έμπειρους και έγκυρους στην Ευρώπη, όσον αφορά την πολιτική έρευνα, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρω παραπάνω. Επειδή γίνονται πολλές έρευνες στην χώρα μας και επειδή τους έχουν στην μπούκα όλοι οι δυσαρεστημένοι. Όπως λοιπόν, ένας γιατρός που έχει κουράρει εκατό ασθενείς είναι εκ των πραγμάτων καλύτερος από έναν συνάδελφο του που έχει κουράρει δέκα, έτσι και οι δικοί μας δημοσκόποι, λόγω της πληθώρας των ερευνών που διενεργούν, θεωρούνται από τους εμπειρότερους και καλύτερους διεθνώς.

Γιατί τα γράφω αυτά, θα αναρωτηθείτε. Διότι αν και δεν έχει ακόμα διατυπωθεί επίσημα από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, συναντώ ολοένα και περισσότερα μικρομεσαία στελέχη που καταφεύγουν στην αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων. Ενδεχομένως αυτό να τους λένε από τα υψηλά κλιμάκια, ελλείψει άλλων επιχειρημάτων, πάντως όλο και περισσότεροι τώρα τελευταία καταφεύγουν σ’ αυτή την δικαιολογία. Ότι δεν έχει κολλήσει η βελόνα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την στρατηγική του κόμματος τους, αλλά ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φτιαχτές. Μόλις τα ακούσουμε αυτά και επίσημα, ελπίζω όχι, το παιχνίδι τους θα χει τελειώσει…