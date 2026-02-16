Κυρ. Μητσοτάκης: Στις εκλογές οι Έλληνες θα κληθούν να απαντήσουν αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι

Ξεκάθαρο πολιτικό δίλημμα ενόψει των εκλογών του 2027, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν «αν επιθυμούν μία Ελλάδα ασφαλή ή ένα ακυβέρνητο καράβι». Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η προεκλογική χρονιά θα είναι κρίσιμη για την πορεία της χώρας.

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην εσωτερική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας: «Δεν είμαστε μόνο ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε πρώτα και πάνω από όλα μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες, μας συνδέουν κοινές αξίες».

Στη συνέχεια, έθεσε με σαφήνεια το εκλογικό πλαίσιο, υπενθυμίζοντας ότι το πολιτικό ρολόι έχει ήδη γυρίσει προς την αναμέτρηση του 2027: «Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι το ημερολόγιο δείχνει πως απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Για εμάς που ζούμε και αναπνέουμε για την πολιτική, η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει».

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε το πολιτικό δίλημμα που, όπως τόνισε, θα καθορίσει τις εκλογές του 2027: «Ένα θα είναι και στις εκλογές του 2027 το κρίσιμο ερώτημα για τους Έλληνες: θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να γίνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;». Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική διάσταση της επιλογής: «Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, της συνέπειας ή τον γεμάτο παγίδες μονοπάτι του πειραματισμού;».

«Είμαστε μία ικανή κυβέρνηση, που κάνει και λάθη, αλλά κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει σε μία λάθος κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης άφησε σαφείς αιχμές προς την αντιπολίτευση, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν πρέπει να βρεθεί «αιχμάλωτη μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί προς τα πίσω», τονίζοντας παράλληλα ότι «τη δική μας απάντηση δίνουν οι αρχές μας αλλά κυρίως οι τρέχουσες πολιτικές επιλογές μας».

«Η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο προόδου. Απέναντί μας έχουμε μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο το ψέμα και την καταστροφολογία», επισήμανε.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Θα προχωρήσουμε στην έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού στις αρχές Απριλίου. Είχαμε δεσμευθεί το 2023 ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει τα 1.500 ευρώ έως το 2027 - ήδη, το 2026, βρίσκεται στα 1.530 ευρώ. Σας διαβεβαιώνω ότι ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα επιτευχθεί. Και όλα αυτά παράλληλα με την πιο γενναία φορολογική μεταρρύθμιση».

Ο πρωθυπουργός τόνισε τον πατριωτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας: «Πρώτα και πάνω από όλα, η ΝΔ είναι μια δύναμη βαθιά πατριωτική». Συνέδεσε τον πολιτικό λόγο με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα: «Πριν από λίγες ώρες υποδέχτηκα στο Μαξίμου τους υπεύθυνους της Chevron για τις πρώτες υπογραφές μεταξύ του Δημοσίου και της κοινοπραξίας για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επιδίωξη «ανάδειξης της πατρίδας μας σε ενεργειακό κόμβο» και στην προστασία των συνόρων: «Και οι ασπίδες στα σύνορά μας με το Λιμενικό στην πρώτη γραμμή απέναντι στους διακινητές». Επισήμανε ότι «ο πατριωτισμός της ευθύνης διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας».