Γιατί οι οίκοι βλέπουν «βουτιά» στη Wall Street - Τι φοβίζει τους ταύρους

Η πεποίθηση των επενδυτών ότι η πορεία της Wall Street θα συνεχίσει να είναι ανοδική αποτελεί λόγο ανησυχίας για έναν από τους πιο αισιόδοξους ταύρους της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, τον Ed Yardeni της Yardeni Research που πιστεύει ότι η ευφορία των ημερών είναι αντιθετική κόκκινη σημαία.

“Oι ταύροι έχουν γίνει πολλοί,” δηλώνει χαρακτηριστικά στο Bloomberg. Μετά από ένα καυτό πρώτο εξάμηνο όπου το ράλι της αγοράς αψήφησε όλες τις προειδοποιήσεις, οι επενδυτές δείχνουν να αδιαφορούν για τις επιφυλάξεις της Fed για άλλη μια μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Όμως, ο Yardeni αναθεωρεί την προηγούμενη πρόβλεψη του για ένα ράλι προς το κλείσιμο της χρονιάς.

Ο δείκτης S&P500 καταγράφει άνοδο 37% από τον Απρίλιο, επίδοση που έχει ξεπεραστεί μόνο πέντε άλλες φορές από το 1950. Εχουμε μπει στον Νοέμβριο, ιστορικά τον καλύτερο μήνα του χρόνου για αποδόσεις τα τελευταία 30 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Yardeni, o S&P500 χρωστά μια διόρθωση 5% μέχρι τον Δεκέμβριο. Τα σημάδια με βάση τους τεχνικούς δείκτες δείχνουν υπερβολή.

Το κύριο ερώτημα είναι αν το ράλι θα έχει συνέχεια στους τελευταίους μήνες της χρονιάς. Μπορεί μια μόνο αρνητική έκπληξη να ρίξει τις μετοχές από τα υψηλά αλλά δεν θα είναι κάτι εύκολο βέβαια καθώς την εορταστική περίοδο η ψυχολογία τείνει να είναι αισιόδοξη.

Η ανησυχία του Yardeni είναι αξιοσημείωτη καθώς ήταν από τους πλέον ένθερμους ταύρους της Wall Street όταν η αγορά πάτωσε τον Απρίλιο. Είχε θέσει στόχο για τον S&P500 τις 7.000 μονάδες στο τέλος του 2025, επίπεδο δηλαδή γύρω στο 2,3% πάνω από το κλείσιμο της Παρασκευής.

Μετά την ανάκαμψη της αγοράς που πρόσθεσε γύρω στα $17 τρις κεφαλαιοποίησης, οι τεχνικοί δείκτες έχουν εισέλθει σε ιστορικά ακραία επίπεδα.

Ο S&P500 βρίσκεται 13% υψηλότερα από τον μέσο όρο 200 ημερών, ένα μεγάλο άνοιγμα που υποδηλώνει ότι ένα ράλι έχει ξεφύγει σε περιοχή υπερβολής. Ο δείκτης Nasdaq βρίσκεται 17% πάνω από το μακροπρόθεσμο επίπεδο στήριξης. Εδώ το άνοιγμα είναι το μεγαλύτερο από τον Ιούλιο του 2024, λίγο πριν από το selloff που προκλήθηκε από τα carry trades στο γιεν τον Αύγουστο της χρονιάς αυτής.

Αυτά δεν σημαίνουν ότι η ψυχολογία δεν μπορεί να παραμείνει bullish για εβδομάδες ή και για μήνες πριν έλθει μια σημαντική πτώση, εκτιμά ένας άλλος “ταύρος”, o Tom Lee, επικεφαλής της Fundstrat Advisors. O Lee συστήνει αγορές στα πισωγυρίσματα δεδομένου ότι ο Νοέμβριος έχει πολύ καλό ιστορικό αποδόσεων.

Ο S&P500 καταγράφει κέρδη 16% μέχρι στιγμής φέτος. Ιστορικά, όταν ο δείκτης σημειώνει άνοδο τουλάχιστον 10% τους πρώτους 10 μήνες της χρονιάς, είναι καλός οιωνός για τις αποδόσεις των δύο τελευταίοων μηνών. Κατά μέσο όρο τα κέρδη του ανέρχονται σε 4,2% τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο με βάση τα στοιχεία από το 1920, σύμφωνα με τους αναλυτές στη SentimentTrader.

H χειρότερη επίδοση ήταν μια πτώση 3,8% το τελευταίο δίμηνο του 1938.

“Αγοράστε στις διορθώσεις αν έχετε τα μετρητά. Όμως, αποφύγετε τα παιχνίδια και τις πωλήσεις, προβλέποντας μια πολύ μεγάλη διόρθωση στη χρηματιστηριακή αγορά. Δεν βλέπω μεγάλη διόρθωση άνω του 10% σε σύντομο χρονικό διάστημα,” εκτιμά ο Yardeni.