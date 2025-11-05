Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG - Γκίλφοϊλ: Η στρατηγική συνεργασία μας θα φτάσει σε νέα ύψη

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης συνάντησής του με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ως κρίσιμου κόμβου για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Ελλάδα και στη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η συνεργασία τους στο στρατηγικό επίπεδο θα φτάσει σε νέα ύψη.

Επίσης, στη σύντομη ανταλλαγή δηλώσεων μπροστά στις κάμερες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην προσέλκυση αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στη χώρα.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός: «Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης. Η ατζέντα είναι ευρεία, ενώ η Ελλάδα παραμένει πυλώνας περιφερειακής σταθερότητας και σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Με αφορμή την έναρξη της 6ης Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στην Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης επικεντρώθηκε και στο ενεργειακό σκέλος, αλλά και στις επενδύσεις των ΗΠΑ:

«Η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, μια στρατηγική υποδομή τόσο για τη χώρα μας όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κοινωνιών μας».

Και πρόσθεσε: «Του χρόνου θα γιορτάσετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για τα κοινά μας ιδανικά».

Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Ελλάδα και στη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της Αθήνας ως γενέτειρας της Δημοκρατίας.

Όπως τόνισε: «Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες. Το σχήμα 3+1, που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί σαφή απόδειξη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας».

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στην ευρεία αντιπροσωπεία που συνοδεύει τη Σύνοδο στην Αθήνα, επισημαίνοντας το βάθος και τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων:

«Όλοι οι υπουργοί βρίσκονται εδώ και είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο που σημειώνεται στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια. Προχωρούμε με ταχύ ρυθμό, με στόχο οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη, με επίκεντρο την οικονομική πρόοδο, τη μείωση της ανεργίας, την εθνική ασφάλεια, την κυριαρχία και την προστασία των συνόρων».