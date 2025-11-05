Το παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα

Οι «σφαλιάρες» που δέχεται η Τουρκία τα τελευταία χρόνια είναι δυνατές και απανωτές. Ο αποκλεισμός από τα F-16 και F-35 αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου και επιλογή των Eurofighter τον καφέ της παρηγοριάς.

Για παράδειγμα, η συνάντηση P-TEC (6-7 Νοεμβρίου) που συνδιοργανώνουν το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το ελληνικό ΥΠΕΝ και το Atlantic Council, αποτελεί σημείο καμπής για τη διαμόρφωση της νέας ενεργειακής γεωγραφίας στη ΝΑ Ευρώπη.

Την Πέμπτη αναμένεται μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ένεκα της Συνόδου P-TEC: ο Υπουργός Εσωτερικών (Doug Burgum), ο Υπουργός Ενέργειας (Chris Wright), ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών (Μιχαήλ Ρήγας), ο Υφυπουργός για Οικονομική Ανάπτυξη & Ενέργεια (Jacob Helberg)…

Το διπλό σχήμα «business forum και υπουργικός διάλογος» ενώνει ιδιώτες επενδυτές, πολιτικούς φορείς και ρυθμιστές, καλύπτοντας τόσο το εμπορικό όσο και το στρατηγικό σκέλος της ενεργειακής μετάβασης.

Η απόφαση της ΕΕ να τερματίσει έως το 2027 τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου δημιουργεί κενό εφοδιασμού περίπου 50-60 bcm ετησίως, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από αγωγούς.

Σε αυτό το πλαίσιο: Οι ελληνικές υποδομές LNG (Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη και οι υπό συζήτηση FSRU Κορίνθου, Βόλου, Θεσσαλονίκης) μετατρέπονται σε πύλες εισόδου μη ρωσικού αερίου προς Ευρώπη και Ουκρανία.

Η επιτυχής δημοπρασία για εξαγωγές LNG από Ελλάδα προς Ουκρανία, με μειωμένα τέλη διέλευσης μέσω Βουλγαρίας-Ρουμανίας-Μολδαβίας, λειτουργεί ως πρώτη πρακτική απόδειξη της νέας αρχιτεκτονικής ροών. Γεωπολιτικό και επενδυτικό αποτύπωμα.

Η συμμετοχή ΗΠΑ, Λιθουανίας, Ουκρανίας, ΔΕΗ και άλλων μεγάλων ενεργειακών παικτών αναβαθμίζει θεσμικά το ελληνικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Έτσι η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο στον ΝΑ ενεργειακό διάδρομο (LNG και ηλεκτρικές διασυνδέσεις). Αποκτά όμως και άλλα δυο πλεονεκτήματα:

Το πρώτο είναι επενδυτικές ροές σε υποδομές και logistics και άρα και θέσεις εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ.

Το δεύτερο είναι διπλωματική προστιθέμενη αξία ως εναλλακτικός προμηθευτής έναντι της Ρωσίας και Τουρκίας.

Σε μια τέτοια ενεργειακή αρχιτεκτονική στο μέλλον πολλοί θα επιθυμούν και θα φροντίζουν για την ελληνική σταθερότητα και ακεραιότητα καθώς από αυτήν θα εξαρτάται η ενεργειακή επάρκεια ενός σημαντικού τμήματος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τι κρίνεται τώρα

Η αμερικανική αποστολή στην Αθήνα δεν είναι απλώς θεσμική. Είναι μήνυμα δέσμευσης: οι ΗΠΑ θέλουν η Ελλάδα να λειτουργήσει ως μόνιμη ενεργειακή γέφυρα προς την Ευρώπη.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στη σπάνια ευκαιρία να μετατραπεί από ενεργειακό «διάδρομο» σε ενεργειακό κόμβο με αποφασιστικό ρόλο στα Βαλκάνια, την Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Παρακαλώ τη λίστα

Καλημέρα σας.

Η λογική σας καταλυτική, νησίδα και σανίδα σωτηρίας, στην πραγματικότητα που βιώνουμε.

Παρακαλώ ενημερώστε μας, με ονομαστική καταγραφή, τους βουλευτές που έχουν ενστάσεις και επιχειρήματα, ώστε τα ΕΛΤΑ να παραμείνουν ως έχουν.

Αναφέρομαι στην κυβέρνηση που έχει και την ευθύνη διαχείρισης. Έτσι θα έχουμε εικόνα ώστε να κρίνουμε και να ψηφίσουμε αναλόγως.

Ο μέσος πολίτης, φορολογούμενος, δεν έχει το χρόνο και την πρόσβαση ώστε να τους βρει. Κατονομάστε αναδείξτε. Εν τέλει, κάνοντας δημοσιογραφία, περνάτε την τελική και αποκλειστική ευθύνη στους ψηφοφόρους.

Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες.

Σας ευχαριστώ Κυρ Παντελής.

Δια τον κόσμο,

Νικόλας Μπενόπουλος

Απάντηση: Έθεσα το ερώτημά σας στο ChatGPT και ιδού η απάντηση: Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί πλήρης και τεκμηριωμένη λίστα με όλους τους βουλευτές που έχουν ταχθεί κατά της απόφασης του ΕΛΤΑ για το κλείσιμο καταστημάτων. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα ονόματα με τις τοποθετήσεις τους:

