Π. Μαρινάκης: Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση - Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει

Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ «δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα ακυρωθεί το σχέδιο εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και, κατ’ επέκταση, το κλείσιμο καταστημάτων.

«Η παραίτηση δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά και του ιδίου και όλης της υπόλοιπης ομάδας που τρέχει τα ΕΛΤΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να θεωρηθεί πως μεμιάς μια παρουσία ενός ανθρώπου ακυρώνεται, ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε ανεξάρτητα από το τι συνέβη μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, για τον απερχόμενο CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Θεωρήθηκε αδύνατον από τον ίδιο η πολιτική και συνολική διαχείριση μιας σημαντικής και αναγκαίας μεταρρύθμισης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα και την ύπαρξη των ΕΛΤΑ», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. «Το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ. Το 2013 απελευθερώθηκε η αγορά η συγκεκριμένη, δηλαδή από τότε και μετά δεν είναι δυνατόν το κράτος να έρθει να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική. Αυτό δεν επιτρέπεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι τα ΕΛΤΑ, με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, πέρασαν από τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης στο Υπερταμείο. «Άρα όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Ναι, θα υλοποιηθούν όλες αυτές οι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Τι έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν χωρίς να κάνει διάλογο να ανακοινώνει σε μια νύχτα ότι κλείνει 204 καταστήματα», είπε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «έχουν ήδη κλείσει κάποια καταστήματα και, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τα ΕΛΤΑ, η απόφαση αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει». Όπως εξήγησε, η αναγκαία μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, μέσα από διάλογο και με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως προτεραιότητα του κράτους είναι να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.

«Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, τα ΕΛΤΑ εκσυγχρονίζονται. Στις περιοχές με πρόβλημα θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία για να μην μείνει κανείς ακάλυπτος», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας την παραίτηση του κ. Σκλήκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πρόκειται για συνέπεια των πρόσφατων εξελίξεων και των λανθασμένων επικοινωνιακών χειρισμών της διοίκησης.

Υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι αν θα κλείσουν τα καταστήματα, αλλά αν θα μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να εξυπηρετείται, και επανέλαβε πως στόχος του κράτους είναι να εξυπηρετείται ο πολίτης χωρίς να σπαταλώνται τα χρήματα των φορολογουμένων.

«Στόχος είναι να μην ρίχνονται τα λεφτά των φορολογουμένων σε ένα βαρέλι δίχως πάτο», επισήμανε και επανέλαβε με έμφαση πως «η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι μονόδρομος».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις των βουλευτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι δικαιολογημένες, καθώς εκπροσωπούν τους πολίτες και εκφράζουν τις αγωνίες τους.