Αδ. Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: Σοβαρό θεσμικό θέμα το ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι βουλευτές

«Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων», τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής.

«Μια προφανώς ορθολογική όπως και αναπόφευκτη απόφαση αναδιάρθρωσης εφαρμόστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο», τόνισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι είναι παράνομο να υπάρχει κρατική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό, καθώς απαγορεύεται από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα μπορούσε να έχει εκπονήσει πριν από πολλούς μήνες σχέδιο και να το έχει ανακοινώσει με σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να έχουν προετοιμαστεί οι τοπικές κοινωνίες και να το γνωρίζουν οι βουλευτές. Η Δημοκρατία μας παραμένει Κοινοβουλευτική, δεν μπορεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση να μην έχει περάσει από την Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέα Δημοκρατίας. Το ότι δεν το ήξεραν οι βουλευτές είναι σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Το σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν πρώτα δεν υπάρχει ο κατάλληλος Δημόσιος και Κοινοβουλευτικός διάλογος», τόνισε ο Υπουργός Υγείας.

Έπρεπε επίσης να υπάρχει πρόβλεψη για το σε ποιες περιοχές θα υπάρχουν διάδοχα πρακτορεία, ανέφερε. «Υπήρχαν πάρα πολλοί ανθρώπινοι τρόποι αυτό να γίνει σωστά, ούτε να έρχονται προ τετελεσμένου οι βουλευτές, ούτε οι πολίτες», τόνισε.

Σχετικά με τον αρμόδιο υπουργό, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν έχει αρμοδιότητα καθώς τα ΕΛΤΑ αποτελούν εταιρεία που ανήκει στο Υπερταμείο.

«Ο εποπτεύων Υπουργός έχει αρμοδιότητα μόνο για να ψηφίζει το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούν οι υπηρεσίες, αλλά η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναφέρεται στους επικεφαλής του Υπερταμείου. Ο κ. Τσίπρας επί κυβερνήσεως του μετέφερε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο και η τότε απάντηση του αρμόδιου υπουργού κ. Παππά ήταν δεν έχω σχέση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Δεν μπορεί λοιπόν να ισχύει τώρα ότι έχει σχέση η κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Νέες παιδιατρικές υποδομές στη Λάρισα – ΜΕΘ, ΜΑΦ και χειρουργική Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, εκτός από τη ΜΕΘ Παίδων που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο, θα φτιαχτεί ΜΑΦ Παίδων, κρεβάτια νοσηλείας Παίδων και χειρουργική Παίδων, υλοποιώντας έτσι ένα μικρό παιδιατρικό νοσοκομείο μέσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως στο ενδιάμεσο Αθήνας – Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε κανένα παιδιατρικό νοσοκομείο και διευκρίνισε πως το παιδί που είχε καεί πρόσφατα με λάδι στη Θεσσαλία θα πέθαινε αν δεν είχε δημιουργηθεί η ΜΕΘ Παίδων στη Λάρισα.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος και πριν τελειώσω τη θητεία μου εδώ θα έχω παραδώσει και ένα πλήρες μικρό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Λάρισα» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.