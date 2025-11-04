Η κυβερνητική στόχευση για τη Βόρεια Ελλάδα και η δεύτερη επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη σε 15 ημέρες

Η ενίσχυση της επαφής με τις τοπικές κοινωνίες και η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου που έχει παραχθεί σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, αποτελούν τους δυο βασικούς άξονες της κυβερνητικής στόχευσης του Μεγάρου Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. Άλλωστε πρόκειται για μια γεωγραφική περιοχή με ιδιαίτερη πολιτική σημασία που την καθιστά κρίσιμο πυλώνα για κάθε εκλογική μάχη.

Πόσο μάλλον όταν στην άκρη του πολιτικού ορίζοντα αχνοφαίνονται δειλά-δειλά οι εθνικές εκλογές του 2027.Κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τις εβδομάδες που απομένουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς θα εντείνει τις επισκέψεις του στη Μακεδονία και τη Θράκη, επιλέγοντας να παρουσιάσει από κοντά στις τοπικές κοινωνίες έργα υποδομής που παραδόθηκαν και υλοποιούνται, καθώς και επενδύσεις που σηματοδοτούν την κυβερνητική συνέπεια, μέριμνα και αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα.