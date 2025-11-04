Θεσσαλονίκη: Τουριστική δύναμη σε άνοδο – Ρεκόρ αφίξεων, ισχυρή ξενοδοχειακή απόδοση και διεθνής απήχηση

Η Θεσσαλονίκη, σταθερά ανερχόμενος προορισμός στο ελληνικό τουριστικό τοπίο, καταγράφει εντυπωσιακή επίδοση το 2025, σύμφωνα με την έκθεση της GBR Consulting για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους που αναλύει την απόδοση και τις προοπτικές της ελληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Με αύξηση 10% στις διεθνείς αφίξεις στο εννεάμηνο του έτους (Ιανουάριος–Σεπτέμβριος), η πόλη αναδεικνύεται ως η πρωταθλήτρια ανάπτυξης μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ελληνικών αεροδρομίων, ξεπερνώντας ακόμη και την Αθήνα (+8,7%) και την Κέρκυρα (+5,6%). Παράλληλα, τα ξενοδοχεία της πόλης παρουσίασαν αύξηση 6,7% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), με βασικό μοχλό την άνοδο των τιμών δωματίων (ADR +3,8%), αποδεικνύοντας ότι η Θεσσαλονίκη συνδυάζει ποσότητα και ποιότητα τουριστικής ζήτησης.