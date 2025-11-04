ΕΛΤΑ: Θα πτωχεύσουν σαν την Kodak ή θα σωθούν όπως η Nokia;

Αρκετοί, και δεν αναφερόμαστε μόνο στους κατ’επάγγελμα αντιπολιτευόμενους και στους αδιόρθωτους κρατιστές, έπεσαν από τα σύννεφα όταν έμαθαν για τις ζημιές που παράγουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Το γεγονός ότι το καθαρά παραδοσιακό ταχυδρομικό έργο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συρρικνωθεί κατά 60% - 70% μέσα στην τελευταία 15ετία, και στην Ελλάδα κατά 90%, δεν έχει καν περάσει από το μυαλό τους.

Δεν έχουν παρακολουθήσει, μάλλον και εδώ και πολλά χρόνια τον παροπλισμό και την κατάργηση των παραδοσιακών τηλεγραφημάτων, των telex και των fax. Ή ακόμα και την εισβολή των emails, του e-banking, του e-gov και του taxis στη ζωή μας.

Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει. Η παγκόσμια επιχειρηματική ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα εταιρειών που τέθηκαν στο περιθώριο, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης και της αδυναμίας τους να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες αλλαγές.

Ένα κλασσικό παράδειγμα που διδάσκεται σε όλα τα Business Schools του κόσμου, είναι η Kodak. H οποία αν και εφηύρε την τεχνολογία της ψηφιακής φωτογραφίας, αρνήθηκε να την υιοθετήσει εγκαίρως. Αντιθέτως, επέλεξε να προστατεύσει το καταξιωμένο για δεκαετίες προϊόν της, που ήταν το κλασσικό μαύρο φιλμ, που έπρεπε να «εμφανιστεί» και να εκτυπωθεί. Η συγκεκριμένη επιλογή την οδήγησε στην πτώχευση.

Το ίδιο και η Polaroid, που κυριαρχούσε για δεκαετίες στο χώρο της άμεσης φωτογράφισης και εκτύπωσης. Ένα προϊόν που έχασε την αξία του και τη σημασία του, με το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή.

Η εταιρεία ενοικίασης βίντεο στις ΗΠΑ, Blockbuster απέτυχε να στραφεί στο streaming και να ανταγωνιστεί τη Netflix. Προηγουμένως είχε αρνηθεί πρόταση εξαγοράς από την ίδια τη Netflix, την εποχή που μεσουρανούσε με 9.000 καταστήματα σε όλον τον κόσμο. Σήμερα υπάρχει μόλις ένα τελευταίο κατάστημα στο Bend του Oregon, που λειτουργεί περισσότερο ως μουσείο.

Η μεγάλη αμερικανική αλυσίδα λιανικής πώλησης βιβλίων, μουσικής, βίντεο και άλλων προϊόντων ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, Borders Group, που διέθετε 500 καταστήματα στις ΗΠΑ, άργησε να επενδύσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα ψηφιακά βιβλία e-books, σε αντίθεση με την Amazon. Το αποτέλεσμα; Η Amazon κέρδισε όλη την πίτα της αγοράς, η Borders πτώχευσε και τα αρχεία και οι εκδόσεις της πέρασαν στους ανταγωνιστές της όπως στην Barnes & Noble.

Η πρωτοποριακή εταιρεία παραγωγής smartphones με πληκτρολόγιο, Blackberry, απέτυχε να προσαρμοστεί στην εποχή των «touchscreen». Αγνόησε την απειλή της iPhone και των Android, μένοντας πιστή στο BlackBerry OS. Το δυνατό της σημείο που ήταν το hardware τηλεφώνων, ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις και σήμερα η Blackberry δραστηριοποιείται στην κυβερνοασφάλεια και ΙοΤ.

Το ίδιο συνέβη και με την κατασκευάστρια εταιρεία κινητών τηλεφώνων Nokia, η οποία το 2007 κατείχε το 51% της παγκόσμιας αγοράς κινητών τηλεφώνων. Η Nokia, απέτυχε να προσαρμοστεί στην επανάσταση των smartphones, με αποτέλεσμα το Symbian OS της, να είναι ιδιαίτερα αργό και μη ελκυστικό σε σχέση με το iOS και το Android.

Αγνοώντας, παράλληλα, την πτυχή του «lifestyle» που είχε εισβάλει στην αγορά των κινητών. Η Νokia σώθηκε από τη χρεωκοπία πουλώντας το 2013 το τμήμα των hardware της κινητής τηλεφωνίας στη Microsoft. Και ανέκαμψε το 2015 εξαγοράζοντας την Alcatel-Lucent αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο πατέντες και εμπειρία σε δίκτυα. Ως αποτέλεσμα η Nokia σήμερα είναι leader σε 5G εξοπλισμούς και υποδομές.

Παρόμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις είναι και η ιστορία των ΕΛΤΑ. Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς το 2012 έπληξε την εταιρεία, αφού δεν κατάφερε να βγει γρήγορα από τον λήθαργο του κρατισμού και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Το υπεράριθμο προσωπικό, τα αστρονομικά bonus που εισέπρατταν ομάδες εργαζομένων, η λανθασμένη διαχείριση των σχέσεων των ΕΛΤΑ με τα EΛΤΑ Courier, η μείωση των εσόδων, με παράλληλη αύξηση των ζημιών έφεραν το σημερινό αδιέξοδο.

Τι απαιτείται για να αποφευχθεί το λουκέτο; Συμμάζεμα στο εσωτερικό και νέες υπηρεσίες προς τους πελάτες. Το συμμάζεμα συνοδεύεται από ένα ορθολογικό κλείσιμο καταστημάτων. Και οι νέες υπηρεσίες απαιτούν μια βαθιά αναδιοργάνωση και έναν καινοτόμο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο σχέδιο αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ προβλέπεται η ενίσχυση της υπηρεσίας αγροτικής διανομής, με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εφοδιάσει τους ταχυδρόμους της γειτονιάς με ψηφιακά εργαλεία όπως tablet και POS έτσι ώστε, εκτός από τη διαχείριση της ταχυδρομικής αποστολής, να μπορούν να εισπράττουν αντικαταβολές με κάρτα, να διανέμουν συντάξεις και να εξοφλούν εκ μέρους των πελατών οποιοδήποτε λογαριασμό.

Δηλαδή, δημιουργείται ένα πρόγραμμα «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», με δεδομένο ότι η πλειονότητα των συναλλαγών, δηλαδή οι επιστολές, τα δέματα και πληρωμές, πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Για να αποφευχθεί η πτώχευση των ΕΛΤΑ, πρέπει να ακολουθηθεί αυστηρά αυτός ο μονόδρομος. Οι κλαυθμοί και οδυρμοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των κρατιστών – λαϊκιστών του κυβερνητικού κόμματος, βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Το ίδιο και οι κραυγές των συνδικαλιστών, οι οποίοι διαμαρτύρονται και αντιδρούν για τις «εξοντωτικές» μεταθέσεις των εργαζομένων εντός της Αττικής. Προσοχή! Δεν αντιδρούν για απολύσεις, αλλά για μεταθέσεις.