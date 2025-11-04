Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας - Αναμένονται ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο

Την παραίτησή του στο Υπερταμείο υπέβαλε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρει ότι «ο Οργανισμός παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος» και πως έλαβε την απόφαση αποχώρησής του καθώς ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ειδικά μετά τις «πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές - και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους».

Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ τονίζει πως παρά τις προσπάθειές του το βασικό πρόβλημα παραμένει για τα ΕΛΤΑ: «Η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013».

Ακολουθεί το κείμενο της παραίτησής του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας:

«Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές - και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους - με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ - ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών».

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ στο Μαξίμου

Νωρίτερα, στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ, ενώ το μεσημέρι η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει το νέο πλαίσιο.

Στη συνάντηση συμμετέχουν μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και αρκετοί υπουργοί. Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι η κρατική χρηματοδότηση της λειτουργίας του οργανισμού δεν είναι δυνατή, καθώς οι δραστηριότητές του υπάγονται σε καθεστώς ιδιωτικής επιχείρησης

Το ζήτημα των ΕΛΤΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας μετά τη χθεσινή εκτεταμένη τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

Στη διάρκεια της συζήτησης, οι βουλευτές ζήτησαν διευκρινίσεις για το σχέδιο κλεισίματος πάνω από 200 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, ενώ ορισμένοι ζήτησαν ακόμη και την παραίτησή του, καθώς υπήρξε «άστοχη και λανθασμένη επικοινωνιακή διαχείριση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ», όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένονται κυβερνητικές αποφάσεις, με το πλαίσιο τους να ανακοινώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, πιθανόν το μεσημέρι κατά τις 13:30, καθώς θα παρέμβει στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για να εξηγήσει τη στρατηγική κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, η προγραμματισμένη για τις 13:00 συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων.

Αδ. Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: Σοβαρό θεσμικό θέμα το ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι βουλευτές

«Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων», τόνισε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής.

«Μια προφανώς ορθολογική όπως και αναπόφευκτη απόφαση αναδιάρθρωσης εφαρμόστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο», τόνισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι είναι παράνομο να υπάρχει κρατική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό, καθώς απαγορεύεται από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα μπορούσε να έχει εκπονήσει πριν από πολλούς μήνες σχέδιο και να το έχει ανακοινώσει με σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να έχουν προετοιμαστεί οι τοπικές κοινωνίες και να το γνωρίζουν οι βουλευτές. Η Δημοκρατία μας παραμένει Κοινοβουλευτική, δεν μπορεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση να μην έχει περάσει από την Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέα Δημοκρατίας. Το ότι δεν το ήξεραν οι βουλευτές είναι σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Το σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν πρώτα δεν υπάρχει ο κατάλληλος Δημόσιος και Κοινοβουλευτικός διάλογος», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Έπρεπε επίσης να υπάρχει πρόβλεψη για το σε ποιες περιοχές θα υπάρχουν διάδοχα πρακτορεία, ανέφερε. «Υπήρχαν πάρα πολλοί ανθρώπινοι τρόποι αυτό να γίνει σωστά, ούτε να έρχονται προ τετελεσμένου οι βουλευτές, ούτε οι πολίτες», τόνισε.