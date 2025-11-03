Αναδιάρθρωση στα ΕΛΤΑ: Σε δύο φάσεις το κλείσιμο των καταστημάτων - «Όπου χρειάζεται, θα γίνουν αλλαγές»

Για «άστοχη και λανθασμένη επικοινωνιακή διαχείριση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ στο θέμα του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες και αντιδράσεις», κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, τα οποία και υπογραμμίζουν πως εάν χρειαστεί θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις.

Λόγω των διαστάσεων που έχει λάβει το θέμα, θα υπάρξει συζήτηση στην αυριανή κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στη Βουλή, με την αντιπολίτευση να προτείνει την παρουσία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, υπογράμμισε πως τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας και πως συμφωνήθηκε να προχωρήσει η διοίκηση σε κατεύθυνση εξυγίανσης, ωστόσο «οι επικοινωνιακοί χειρισμοί που έγιναν για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκείς».

«Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τους συναρμόδιους υπουργούς παρουσιάστηκε το πρόβλημα και ειπώθηκε σαφώς στη διοίκηση του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης, αφού όμως προηγουμένως εξηγήσουν γιατί γίνεται και γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ανεξάρτητα, όμως, από το πώς τοποθετείται καθένας, το πρόβλημα δεν διαγράφεται. Και αν δεν γίνει παρέμβαση, σε κάποιους μήνες δεν θα μπορούν τα ΕΛΤΑ να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ότι «τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως άλλωστε υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή και όπως υποστηρίζει ολόκληρη η κυβέρνηση. Συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε με μία κατεύθυνση εξυγίανσης. Από εκεί και πέρα, οι επικοινωνιακοί χειρισμοί, οι οποίοι έγιναν για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκείς», σημείωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ταχυδρομική αγορά είναι φθίνουσα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη: «Τα καταστήματα των ταχυδρομείων κλείνουν το ένα μετά το άλλο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει κλείσει το 100% και λειτουργούν με πρακτορεία και συνεργάτες. Το ίδιο στη Δανία, τη Σουηδία, σε άλλες χώρες έχουν κλείσει σε ποσοστό 60-70%. Και στην Ελλάδα το 2023 έγιναν παρεμβάσεις, έκλεισαν καταστήματα και αντικαταστάθηκαν με πρακτορεία, αλλά τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δείχνουν ότι τα καταστήματα σήμερα έχουν το 10% των εσόδων των ΕΛΤΑ και το 50% των εξόδων».

Σε ερώτηση γιατί τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να ενισχυθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε ότι από το 2008 λειτουργούν στην ελεύθερη αγορά και οι κρατικές επιδοτήσεις δεν επιτρέπονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το κράτος μπορεί να δίνει επιδοτήσεις για τη λεγόμενη καθολική υπηρεσία επειδή τα ΕΛΤΑ -και μόνον αυτά- καλύπτουν όλες τις περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν προσφυγές ανταγωνιστών των ΕΛΤΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έχει συμφωνήσει να καταβληθεί η καθολική υπηρεσία.

Γι' αυτό τα ΕΛΤΑ θα έχουν σε λίγους μήνες πρόβλημα στην καταβολή των μισθών και γι' αυτό πρότειναν να γίνουν περικοπές, χωρίς να θίγονται οι μόνιμοι εργαζόμενοι», τόνισε. «Αντιθέτως, αλλάζει το μοντέλο, ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου, θα υπάρχουν και τηλεφωνικά ραντεβού με ταχυδρόμους και επίσης -όπως έχει γίνει ήδη σε πάνω από 400 περιπτώσεις- θα γίνει προσπάθεια να προχωρήσει η δημιουργία πρακτορείων σε βιβλιοπωλεία, μικρά καταστήματα κ.λπ.», πρόσθεσε.

«Το σημαντικό είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα γιατί αυτοί που προτείνουν να μη γίνει τίποτα, ουσιαστικά εισηγούνται το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Θα δούμε τους δημάρχους και τους τοπικούς φορείς, θα εξηγηθεί το πρόβλημα και όπου χρειάζεται και μπορεί να γίνει θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Π. Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Επικοινωνιακά άστοχος ο χειρισμός από την διοίκηση

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί ο διάλογος και η επεξήγηση, θεωρώ ότι οι ανησυχίες ή οι ουσιαστικές αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες. Αν δηλαδή εξηγούσαν στον κόσμο τα ΕΛΤΑ την πραγματικότητα. Αυτό δεν συνέβη, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό».

Ο ίδιος, κατά τη διάρεκια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, πρόσθεσε δύο πολύ σημαντικά δεδομένα: «Δεδομένο πρώτο: από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, άρα ήταν αδύνατον, είναι αδύνατον στο κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα, καλύπτοντας μια απόφαση η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων. Δεν μπορεί, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το κράτος να έρθει και να πληρώσει με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όσα χρήματα απαιτούνται για να μην κλείσουν τα καταστήματα, εφόσον κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να γίνει.

Δεύτερο δεδομένο. Από το 2018 και μετά τα ΕΛΤΑ πήγαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο υπερταμείο. 'Αρα δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό την διοίκηση, υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό συνέβη για τους λόγους που συνέβη, έγινε τότε εκτενής συζήτηση, τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του που ανήκει στο υπερταμείο» πρόσθεσε.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Το πιο σημαντικό, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, είναι ότι κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση».

«Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι. Γίνεται δηλαδή μέσω ταχυδρόμων οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί έχουμε το ΕΛΤΑ κατοίκων, γιατί έχουμε τους ταχυδιανομείς, γιατί έχουμε τους αγροτικούς ταχυδρόμους, τα σημεία με τα οποία είναι συμβεβλημένα τα ΕΛΤΑ και βρίσκοντας σε διάφορες περιοχές. Και εδώ πάω σε ένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα.

Ενώ το 10% της παραδοσιακής δραστηριότητας, αυτής της δραστηριότητας του παλιού ταχυδρομείου είναι πλέον η δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, αυτό παράλληλα κοστίζει περίπου το 50% στα ΕΛΤΑ. Δηλαδή δίνει τα μισά χρήματα, τους μισούς πόρους για μια δραστηριότητα η οποία είναι πλέον το 10%, η παραδοσιακή φυσική παρουσία στο κατάστημα» ανέφερε.

Επίσης υπογράμμισε: «Όταν έχεις φτάσει στο σημείο το 92% των αποστολών να γίνονται στο σπίτι, δεν μπορεί να δαπανάς το 50% των πόρων σου για μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού. Ο δεύτερος λόγος είναι δημοσιονομικός, οικονομικός. Κατά μέσο όρο το κάθε τέτοιο κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο. Αν τα πολλαπλασιάσουμε επί τα 200 τα οποία θα κλείσουν σε δύο φάσεις, τότε φτάνουμε περίπου στα 30 εκατομμύρια.

Δεδομένου του γεγονότος ότι ο κράτος δεν μπορεί να βάλει αυτά τα λεφτά, αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν αναφέρομαι στην κοινωνία, τι προτείνουν ακριβώς; Να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Να κάνει κάτι το κράτος το οποίο δεν μπορεί να κάνει, που δεν μπορεί να βάλει τα λεφτά; Ποια είναι η αντιπρόταση; Δεν υπάρχει αντιπρόταση».

Ακόμη ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. «Ποσοστό μείωσης ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων από το 2013 μέχρι το 2024: Ηνωμένο Βασίλειο 100%. Λειτουργούσαν 500 και λειτουργούν 0. Σουηδία λειτουργούσαν 700 και σήμερα 0. Δανία λειτουργούσαν 750, λειτουργούν 0. Και στην Νορβηγία έχουν μειωθεί από 300 σε 25, 92% κάτω. Στην Πολωνία 91% κάτω. Στο Βέλγιο 85% κάτω. Στην Ολλανδία 84% κάτω. Και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα το 2013 είχαμε 755 τέτοια καταστήματα και τώρα έχουμε πάει στα 475».

«Θα υλοποιηθεί αυτή η αναγκαία αλλαγή, αλλά με σωστό τρόπο, δηλαδή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν αυτή η οποία κρίθηκε από τη διοίκηση ως η άμεσα αναγκαία. Στη συνέχεια θα ακολουθεί ενημέρωση και διάλογος για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και σε δεύτερη φάση εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η συνολική απόφαση την οποία θα υλοποιήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ» είπε.

«Όλα αυτά λοιπόν γίνονται γιατί έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν από κάποια λεφτόδεντρα και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτή η απόφαση στρέφει το προσωπικό, στρέφει τους πόρους των ΕΛΤΑ εκεί όπου η κοινωνία τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη» τόνισε.

«Για τη συγκεκριμένη απόφαση ενημερωθήκαμε και εμείς τελευταία στιγμή και αυτός ήταν και ο λόγος που ζητήθηκε από τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση σε δύο φάσεις, γιατί θεωρούσαμε αδιανόητο να μην έχει ενημερωθεί η κοινωνία, οι βουλευτές μας, συνολικά το πολιτικό σύστημα, τα υπόλοιπα κόμματα. 'Αρα, άλλο πράγμα αν είχαμε γνώση, ή τα στελέχη της κυβέρνησης τα οποία άδικα κατηγορούνται για την απόφαση αυτή καθαυτή, όπου δεν υπήρχε ενημέρωση για τη συγκεκριμένη απόφαση, και άλλο πράγμα αν υπήρχε εικόνα γενική για τις διαθέσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες το ξαναλέω είναι γνωστές εδώ και χρόνια, και με βάση την πραγματικότητα, είναι λογικό να θέλει μια διοίκηση, να μην "μπαίνει μέσα" ο οργανισμός τον οποίο διοικεί» ανέφερε.