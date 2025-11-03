Αλ. Σδούκου: Η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι αδιαπραγμάτευτη - Στα ΕΛΤΑ δεν μιλάμε για λουκέτα, αλλά για μετεξέλιξη

Ως «πολύ σοβαρά» χαρακτήρισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου τα γεγονότα στην Κρήτη, ενώ τόνισε ότι «είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ασφάλεια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας» και υπογράμμισε πως «τέτοια φαινόμενα πρέπει να εκλείψουν».

Σημείωσε ότι «οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται από όλους - πολίτες και πολιτεία» και πως «σε ένα κράτος δικαίου είναι αδιανόητο να συζητούμε ακόμη και σήμερα για τέτοιες κουλτούρες. Πρέπει να εκλείψουν».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «σε αυτή τη φάση προέχει να ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή διαχείριση της υπόθεσης και στη συνέχεια να γίνει νηφάλιος σχολιασμός».

«Οι πολίτες πρέπει να νιώθουν παντού ασφάλεια και η νομιμότητα να τηρείται από όλους», κατέληξε.

Για τη μετάβαση των ΕΛΤΑ

Επίσης, αναφερόμενη στο θέμα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η κ. Σδούκου εξήγησε ότι «η απόφαση λήφθηκε από τα ΕΛΤΑ με μη ενδεδειγμένο τρόπο και προκάλεσε δικαιολογημένη αναστάτωση».

Τόνισε ωστόσο ότι «η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, παρενέβη και υπήρξε η τρίμηνη αναστολή, ώστε να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες ότι δεν πρόκειται για κλείσιμο, αλλά για μετεξέλιξη των υπηρεσιών».

Όπως εξήγησε: «οι ίδιες υπηρεσίες που παρέχονταν στα φυσικά καταστήματα θα προσφέρονται πλέον με πιο σύγχρονο τρόπο, πόρτα-πόρτα, από τον ταχυδρόμο».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «σήμερα πάνω από το 90% των συναλλαγών γίνεται ήδη κατ’ οίκον», καθώς τουλάχιστον το 92% των συντάξεων (που δεν κατατίθενται τραπεζικά) μοιράζονται κατ’ οίκον και επίσης το 90% της αλληλογραφίας. Υπογράμμισε μάλιστα πως το σχέδιο προβλέπει «αυτό το μοντέλο να εξελιχθεί περισσότερο - πιο ψηφιακό, πιο ανθρώπινο και πιο φιλικό προς τον πολίτη».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε πως «οι 3.600 εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ δεν επηρεάζονται από τη μετάβαση», ενώ τα Ελληνικά Ταχυδρομεία «έχουν πλέον εξοπλιστεί με νέα συστήματα για να μην αλλάξει τίποτα στην εξυπηρέτηση των πολιτών».

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι «τα ΕΛΤΑ εμφανίζουν ετήσια έσοδα περίπου 30 εκατ. ευρώ, με κόστος λειτουργίας 90 εκατ. ευρώ», γεγονός που «καθιστά επιβεβλημένες τις αλλαγές για τη βιωσιμότητα του οργανισμού».

Παρέπεμψε δε σε διεθνή παραδείγματα, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας και της Σουηδίας, όπου «αντίστοιχα μοντέλα αναδιοργάνωσης εφαρμόζονται από το 2013, χωρίς να διακοπεί η εξυπηρέτηση των πολιτών».

Κλείνοντας, τόνισε: «Δεν μιλάμε για λουκέτα, αλλά για μετεξέλιξη. Η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι αδιαπραγμάτευτη».

Για τα ενεργειακά και τη Σύνοδο P-TEC στην Αθήνα

Αναφερόμενη στη Σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενείται στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό συνέδριο με υψηλές παρουσίες», το οποίο αποδεικνύει «τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου».

«Έρχονται τέσσερις Αμερικανοί υπουργοί και περισσότεροι από 25 εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών για να συζητήσουν τις ενεργειακές εξελίξεις. Είναι μία ακόμη απάντηση σε όσους - όλο το προηγούμενο διάστημα - έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι απομονωμένη», ανέφερε.

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι «η χώρα μας, χάρη στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που έχει αναπτύξει, αποτελεί πλέον πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, εξάγοντας φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια σε γειτονικές χώρες».

«Η Ελλάδα είναι παρούσα, ισχυρή και αξιόπιστη, τα γεγονότα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα τη γεωπολιτική της αξία», κατέληξε.