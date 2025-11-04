Τελικά σε ποιον έδωσε το… χρίσμα η Κίμπερλι;

Είδα φωτογραφίες της με Χ. Θεοχάρη, τη Ν. Κεραμέως, και τον Ν. Δένδια, και αναρωτιόμουν σε ποιον έδωσε το χρίσμα για τη διαδοχή Μητσοτάκη. Διότι ως γνωστόν οι πονεμένοι «πατριώτες» περίμεναν πως και πως την άφιξή της και το σινιάλο της για την αντικατάσταση εν κινήσει του πρωθυπουργού. Έτσι, αν κρίνω από πρωτοσέλιδα εφημερίδων, σινιάλο υπήρξε αλλά ήταν πολύ μπερδεμένο και μάλλον περιέπλεξε και άλλο την κατάσταση.

Ο μύθος ή οι προσδοκίες πως η νέα πρέσβης θα έφερνε και πολιτικές εξελίξεις κυκλοφορούσαν πολύ στην «πιάτσα». Μάλιστα κάποιοι αναγόρευαν τον ρόλο της σε κάτι ανάλογο με αυτόν του Πιουριφόι. Τελικά η Κίμπερλι ήρθε, φωτογραφήθηκε και έπεται η συνέχεια. Ποια είναι αυτή;

Έρχονται στην Αθήνα τέσσερις (4) υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ για τρείς (3) ολόκληρες μέρες για να ασχοληθούν με τα ενεργειακά ζητήματα. Μαζί τους καταφθάνει και μια αρμάδα από υψηλόβαθμα στελέχη όλων των μεγάλων εταιρειών - ξέρετε αυτές που ο κύκλος εργασιών τους είναι πολλαπλάσιος του εθνικού μας ΑΕΠ - οι οποίες κινούνται στον χώρο της ενέργειας.

Αλλά η ιστορία αυτής της εβδομάδας έχει και συνέχεια. Είκοσι πέντε (25) κράτη της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης στέλνουν κυβερνητικούς παράγοντες στην Αθήνα για να συναντηθούν με τους Αμερικανούς με αντικείμενο των συζητήσεων – πέραν πολλών άλλων θεμάτων - και τη δημιουργία ενός κάθετου άξονα που θα μεταφέρει το υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό αέριο (LNG), μέσω της Ελλάδας, σε αυτά τα κράτη. Στα σχετικά deals θα συμμετάσχουν και ελληνικές εταιρείες του χώρου της ενέργειας και όχι μόνο. *

Τι πολιτικό μήνυμα βγαίνει από όλo αυτό το σκηνικό; Η Ελλάδα αποτελεί έναν ενεργειακό κόμβο, με αναβαθμισμένο εκ των πραγμάτων τον διεθνή της ρόλο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι έχει πολιτική σταθερότητα και από το 2020 κινείται με σταθερή τροχιά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Αυτό το έχει καταγράψει το «βαθύ» κράτος των ΗΠΑ και για αυτό έχει καταστήσει την πατρίδα μας έναν σημαντικό παίκτη στην περιοχή. Όπως έχω γράψει παλιότερα, αυτά που εμείς πήραμε εδώ και μερικά χρόνια οι εξ ανατολών γείτονές μας ακόμα τα διεκδικούν. Η εποχή των παζαριών έχει περάσει ανεπιστρεπτί, καθώς έχει αλλάξει δραματικά το διεθνές περιβάλλον.

Οι ΗΠΑ, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο πρόεδρος τους, στην παρούσα συγκυρία των μεγάλων deals θέλουν σταθερούς συμμάχους επάνω στους οποίους μπορούν να βασιστούν. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι ημεδαποί ανόητοι που ονειρεύονται ανατροπές και εξελίξεις γιατί ο Τραμπ δεν γουστάρει τη woke ατζέντα. Λες και αυτό είναι το πρόβλημά του. Λες και με αυτό ως άξονα λαμβάνει τις αποφάσεις του.

Πατριώτες, ο Τραμπ ενδιαφέρεται για τις οικονομικές συμφωνίες, αν δεν το έχετε καταλάβει. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα αντιμετωπίζει και την πατρίδα μας. Το ότι έρχονται τέσσερις υπουργοί του στην Αθήνα, επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός. Και για να μη λέμε ανοησίες, οι πρέσβεις προωθούν τα συμφέροντα των δικών τους κρατών. Όχι αυτά των χωρών που τους φιλοξενούν. Αν αυτά συμπίπτουν, τότε ακόμα καλύτερα. Και στην περίπτωσή μας τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή φαίνεται να συμπίπτουν με τα ελληνικά.

*Σε αυτή τη θετική εξέλιξη σημαντικός ο ρόλος του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Ένα «πολυεργαλείο», απαραίτητο σε κάθε σοβαρό πρωθυπουργό.