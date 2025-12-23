Στις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η εκτίμηση της κυβέρνησης Μπάιντεν προς το Κογκρέσο ήταν απαισιόδοξη. Το Κίεβο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα κατέρρεε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η εξέλιξη του πολέμου διέψευσε πλήρως αυτή την πρόβλεψη, αναφέρει η Washington Post.

Τα ρωσικά στρατεύματα που επιχείρησαν να ανατρέψουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη ουκρανική κυβέρνηση είτε καταστράφηκαν είτε αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ενώ έως τον Απρίλιο του 2022 η Μόσχα είχε αποτύχει όχι μόνο να ελέγξει την πρωτεύουσα, αλλά ακόμη και να εξασφαλίσει σταθερό προγεφύρωμα γύρω από αυτήν.

Ενδεικτικά το Ποκρόβσκ, του οποίου ο πληθυσμός δεν ξεπερνούσε τους 60.000 κατοίκους ακόμη και πριν από τον πόλεμο, δεν έχει πέσει. Και σε ολόκληρο τον ενάμιση χρόνο που οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν αυτή τη σχετικά μικρή πόλη, τα ελάχιστα κέρδη τους έχουν επιτευχθεί με τρομακτικό υλικό και ανθρώπινο κόστος.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, η Ρωσία έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο των στρατηγικών της βομβαρδιστικών και περισσότερους από ένα εκατομμύριο στρατιώτες, νεκρούς και τραυματίες. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις περί γρήγορης ουκρανικής ήττας, η Μόσχα αδυνατεί να πετύχει αποφασιστική νίκη και περιορίζεται σε έναν πόλεμο φθοράς, ελπίζοντας ότι ο χρόνος θα διχάσει τη Δύση.

Ο Πούτιν ίσως παίζει με τον χρόνο, όμως δεν παρατείνει αυτή τη σύγκρουση επειδή είναι η προτιμώμενη τακτική του. Την παρατείνει επειδή δεν μπορεί να πετύχει μια αποφασιστική νίκη. Ελπίζει ότι η αργή, εξαντλητική φθορά θα διχάσει τη Δύση, αναφέρει το δημοσίευμα.

Παράλληλα, η ρωσική οικονομία υφίσταται σοβαρά πλήγματα. Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν μειωθεί δραστικά, το Κρεμλίνο ρευστοποιεί αποθέματα χρυσού για να στηρίξει τα δημόσια οικονομικά, ενώ περίπου το ένα τέταρτο των ρωσικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Η Ρωσία μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο, αλλά δεν μπορεί να τον αντέξει επ’ αόριστον.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο στρατηγικός στόχος παραμένει σαφής: αν επιδιώκουν μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση, οφείλουν να ενισχύσουν τη θέση της Ουκρανίας και όχι να την αποδυναμώσουν. Οι πόλεμοι τελειώνουν όταν αλλάζει ο συσχετισμός ισχύος. Η εγκατάλειψη του Κιέβου ή η παραχώρηση εδαφών που η Ρωσία δεν μπορεί να κατακτήσει στρατιωτικά δεν θα φέρουν ειρήνη, αλλά θα ενθαρρύνουν περαιτέρω αναθεωρητικές φιλοδοξίες. Η Ουκρανία έχει ήδη διαψεύσει κάθε πρόβλεψη ήττας· εναπόκειται πλέον στη Δύση να ανταποκριθεί με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα.

Financial Times: Ο Πούτιν έχει πειστεί ότι σύντομα θα κερδίσει τον πόλεμο

Την ίδια στιγμή, την επιμονή του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να απορρίπτει τους ευνοϊκούς όρους που προτείνει η αμερικανική πλευρά και να αρνείται να υπογράψει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, αναδεικνύουν οι Financial Times αποδίδοντάς το στο γεγονός ότι οι στρατηγοί του τον πείθουν ότι θα κερδίσει σύντομα τον πόλεμο.

Ενδεχομένως να παρέχουν ψευδείς πληροφορίες: υπερβάλλουν για τις απώλειες της Ουκρανίας, μεγαλοποιούν τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα της Ρωσίας και υποβαθμίζουν τις τακτικές αποτυχίες.

The Russian president has pressed on with the war effort — a decision that western officials believe has been influenced by flawed information reaching the Kremlin. https://t.co/wsdCQThWBQ pic.twitter.com/i827cK1XpS — Financial Times (@FT) December 22, 2025

Στα τέλη Νοεμβρίου 2025, ο Συνταγματάρχης Σεργκέι Κουζόβλεφ ενημέρωσε τον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν «ολοκληρώσει την απελευθέρωση του Κουπιάνσκ» στην περιοχή του Χάρκοβο. Ο Πούτιν επιβεβαίωσε δημόσια τον ισχυρισμό κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο διοικητήριο και αργότερα απένειμε στον Κουζόβλεφ το μετάλλιο του Χρυσού Αστέρα, την ύψιστη στρατιωτική τιμή της Ρωσίας.

Τρεις ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίστηκε σε βίντεο σε μια συνοριακή πινακίδα του Κουπιάνσκ δηλώνοντας: «Πήγα ο ίδιος στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα». Ανεξάρτητες εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν ότι η Ρωσία δεν έχει ελέγξει πλήρως την πόλη από τις αρχές του 2022.

Το επεισόδιο αναζωπύρωσε ανησυχίες ότι η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας παρέχει συστηματικά στο Κρεμλίνο υπερβολικά θετικές εκτιμήσεις για το πεδίο της μάχης. Δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες διογκώνουν στοιχεία για τις ουκρανικές απώλειες, επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της Ρωσίας και υποβαθμίζουν τα στρατιωτικά λάθη.

Παράλληλα, οι οικονομικοί σύμβουλοι υπενθυμίζουν στον Πούτιν την πίεση στον ήδη κρίσιμο οικονομικό τομέα. Οι αισιόδοξες στρατιωτικές ενημερώσεις ενισχύουν την πεποίθησή του ότι η Ρωσία μπορεί να επιτύχει πλήρη νίκη.

Κεντρική προσωπικότητα σε αυτές τις ενημερώσεις είναι ο Βαλερί Γκερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και γενικός διοικητής της εισβολής, ο οποίος επέβλεψε και το αποτυχημένο blitzkrieg στο Κίεβο το 2022.

Ο Γκερασίμοφ και ο τότε υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου κατηγορήθηκαν ότι προστατεύουν τον Πούτιν από την πραγματικότητα, οδηγώντας σε «βρόχους παραπληροφόρησης» με άμεσες επιχειρησιακές συνέπειες, όπως η παραποίηση προελάσεων και η επανειλημμένη αναφορά κατάληψης των ίδιων οικισμών.

Ο Πούτιν αντικατέστησε τον Σόιγκου το 2024, διατηρώντας όμως τον Γκερασίμοφ για πολιτική σταθερότητα. Αναλυτές σημειώνουν ότι παρέχει προβλεψιμότητα, ακόμη και με κόστος «ακραίων επιπέδων θυμάτων» και αργών εδαφικών κερδών.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αποκαλούν την αμφισβητούμενη πόλη «Κουπιάνσκ του Σρέντινγκερ» και προειδοποιούν ότι τα «εδάφη που καταλαμβάνονται με πίστωση» πληρώνονται με ζωές στρατιωτών. Παρά την κριτική, ο Πούτιν θεωρεί τις υψηλές απώλειες αποδεκτό τίμημα για την παράταση του πολέμου και την επιδίωξη υποδούλωσης της Ουκρανίας.