Τα αυστηρά μηνύματα της Τριμερούς στην Άγκυρα

Το σήμα της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ενίσχυσης του τριμερούς σχήματος Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ επεδίωξαν να στείλουν οι κύριοι Μητσοτάκης, Νετανιάχου και Χριστοδουλίδης, ένα σήμα που είναι σαφές ότι φθάνει έως την Άγκυρα. Η βούληση των τριών ηγετών να διατηρήσουν την πολιτική συνεργασία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, επιβεβαιώθηκε σε μια χρονική συγκυρία όπου οι γεωπολιτικές «σταθερές» δοκιμάζονται, κάνοντας σαφή την πρόθεση συντονισμού Αθήνας, Λευκωσίας και Τελ Αβίβ απέναντι στις προκλήσεις, που διαμορφώνονται.

Η φράση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, «σε όσους φαντασιώνονται ότι μπορούν να επανιδρύσουν αυτοκρατορίες και να επιβάλουν την κυριαρχία τους στις πατρίδες μας, λέω το εξής: ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε να το σκέφτεστε», ήταν η πιο εμφατική και ξεκάθαρη, έχοντας έναν συγκεκριμένο αποδέκτη, την Άγκυρα. Και δίνοντας την προοπτική της συνεργασίας των τριών χωρών, πρόσθεσε χαρακτηριστικά «είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, και η συνεργασία μας ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την ικανότητα. Μαζί, εμείς οι τρεις γνήσιες δημοκρατίες της Ανατολικής Μεσογείου θα προωθήσουμε την ασφάλεια, την ευημερία και την ελευθερία», βάζοντας στην κορυφή της τριμερούς ατζέντας το θέμα της ασφάλειας. Ο κ. Νετανιάχου έκανε λόγο, μάλιστα, για Συμμαχία, δίνοντας μια επιπλέον διάσταση στο τριμερές σχήμα και διαμηνύοντας ότι παρότι πρόθεση δεν είναι η αντιπαράθεση με κανέναν, στόχος είναι η σταθερότητα και η ειρήνη.

Η Αθήνα επιμένει στην ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας αυτής της εταιρικής σχέσης, που όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «έχει αποδειχθεί ανθεκτική και ευέλικτη και συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο». Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε για μια βαθιά αλλαγή, που συντελείται στην περιοχή, η οποία εισέρχεται σε μια νέα γεωπολιτική φάση, επισημαίνοντας σοβαρούς κινδύνους, που αναδεικνύονται και προτάσσοντας τη διαμόρφωση μιας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας ως απάντηση σε αυτούς. Επιμένοντας, ως πάγια ελληνική θέση, στο Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές της καλής γειτονίας, η Αθήνα βάζει στην αιχμή της εξωτερικής της πολιτικής την ενδυνάμωση του τριμερούς σχήματος με στόχο την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Άμυνα και Ασφάλεια αποτελούν δύο τομείς στους οποίους η συνεργασία με το Ισραήλ είναι στενή, με τον κ. Μητσοτάκη να ρίχνει το βάρος, παράλληλα, στην ενέργεια και την συνδεσιμότητα. «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελούμε πύλη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό τόσο για την Κύπρο όσο και για το Ισραήλ. Γινόμαστε καθαροί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Και, φυσικά, η διασφάλιση της προώθησης σημαντικών έργων διασύνδεσης που ενώνουν τις τρεις χώρες μας παραμένει βασική προτεραιότητα για τις τρεις χώρες μας», ήταν το σαφές μήνυμά του. Επισημαίνοντας τη σημασία του διαδρόμου IMEC και την ανάγκη να προχωρήσει «από την ασαφή ιδέα που υπάρχει σήμερα σε συγκεκριμένα παραδοτέα -παραδοτέα προσανατολισμένα σε έργα», όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έκανε λόγο για στρατηγικό διάδρομο με μεγάλη αξία, που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη.

Καταλυτικός ο ρόλος του αμερικανικού παράγοντα σε αυτή τη διαδικασία. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μεγάλη δυναμική στην περαιτέρω αναζωογόνηση και ενίσχυση» της συνεργασίας 3+1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς το «κεντρικό στοιχείο του οράματός μας για μια σταθερή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνοντας ότι «η συμμετοχή των ΗΠΑ προσθέτει καθαρή αξία, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών».

Η προτεραιοποίηση της ενέργειας για την τριμερή εκφράζεται και στην Κοινή Διακήρυξη, με τις τρεις χώρες να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους για την προώθηση κοινών ενεργειακών έργων, βασιζόμενες πάντα στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Οι κύριοι Μητσοτάκης, Νετανιάχου και Χριστοδουλίδης εξέφρασαν την δέσμευσή τους και για το έργο Great Sea Interconnector, συμφωνώντας να συνεργαστούν για την προώθησή του.

Ταυτόχρονα, όμως, η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει παρούσα και στην επόμενη μέρα για την Γάζα, μέσω της διπλωματίας και της συμμετοχής στην ανοικοδόμηση της περιοχής. «Πιστεύω ότι είμαστε μια χώρα που χαίρει μεγάλου σεβασμού στην περιοχή. Εάν παρουσιαστεί η ευκαιρία να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο, σίγουρα θα την αδράξουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα, λίγο πριν μεταβεί στην Ιερουσαλήμ.