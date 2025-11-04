Όταν πριν από πέντε ημέρες τα ΕΛΤΑ ανακοίνωναν - εν μία νυκτί, όπως παραδέχεται και η κυβέρνηση και σίγουρα χωρίς να έχει προηγηθεί καμία δημόσια συζήτηση - το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ταχυδρομείων πανελλαδικά, ουδείς μπορούσε να προδικάσει την ένταση των αντιδράσεων και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, που θα οδηγούσαν πολλούς να μιλούν για «αυτογκόλ», θα προκαλούσαν το «πάγωμα» του σχεδίου ανασυγκρότησης του οργανισμού, αλλά και την παραίτηση της διοίκησής του.

Θεωρητικά η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στη λήψη των αποφάσεων, αφού τα ΕΛΤΑ ανήκουν από το 2018 στο Υπερταμείο. Πρακτικά, όμως, η κυβέρνηση είναι εκείνη που «χρεώνεται» τον αντίκτυπο των αποφάσεων ενός οργανισμού, που καθ’ ομολογία των ίδιων των κυβερνητικών στελεχών, διαχειρίστηκε άστοχα και ελλιπώς την κατάσταση.

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις, πάντως, η κυβέρνηση στέλνει σαφές μήνυμα ότι το σχέδιο ανασυγκρότησης των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ αν και παραδέχθηκε ότι οι εξελίξεις αλλάζουν τα δεδομένα και ότι η παραίτηση του CEO του οργανισμού «είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, της ατυχέστατης διαχείρισης αυτής της απόφασης και του κλίματος στους βουλευτές», όπως είπε, διαμήνυσε ότι «η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί», επισημαίνοντας ότι «άλλο πράγμα η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση» που είναι ειλημμένη και θα υλοποιηθεί.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει λάθη τακτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, δηλώνοντας μάλιστα ότι στις λεπτομέρειές του το σχέδιο ήρθε εις γνώση της την τελευταία στιγμή. «Δεν ήταν γνωστό το συγκεκριμένο της απόφασης και τα συγκεκριμένα καταστήματα. Μάθαμε τελευταία στιγμή» υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας πλέον διαβούλευση με βουλευτές και τοπικές κοινωνίες όχι για το «αν», αλλά και για «πως» το σχέδιο αυτό θα εφαρμοστεί.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνουν, άλλωστε, ότι η ίδια τακτική κατάργησης καταστημάτων έχει ακολουθηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα τη Βρετανία και τη Δανία, όπου δεν λειτουργεί κανένα, ενώ σημειώνουν ότι καταστήματα έχουν κλείσει άλλες τρεις φορές στο παρελθόν, το 2013, το 2015 και το 2023.

Η κυβέρνηση επικαλείται στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι πολίτες επιλέγουν πλέον το 90% των αποστολών και το 92% των συντάξεων να φθάνουν κατ’ οίκον, γεγονός που οδηγεί στην αλλαγή και των υπηρεσιών που πρέπει τα ΕΛΤΑ να προσφέρουν.

«Όταν κάτι η ίδια η κοινωνία το στέλνει στην κατ’ οίκον παράδοση, τότε πρέπει να το κατευθύνεις εκεί» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι τα ΕΛΤΑ θα έπρεπε να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να πηγαίνει στο σπίτι. «Κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση» υπογράμμισε και προανήγγειλε τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν θα υπάρχει κατάστημα των ταχυδρομείων.

«Το αντικείμενο της διαβούλευσης δεν είναι αν θα κλείσουν τα καταστήματα αλλά το τι μπορεί να γίνει σε κάθε μέρος ώστε να μείνει κανένας χωρίς εξυπηρέτηση» είναι πλέον το μήνυμα που στέλνεται από το Μέγαρο Μαξίμου και προς τους βουλευτές της ΝΔ.

Στην κυβέρνηση επιμένουν στα στοιχεία που δείχνουν ότι το 10% της παραδοσιακής δραστηριότητας των ΕΛΤΑ κοστίζει περίπου το 50% των πόρων του οργανισμού, σημειώνοντας ότι κάθε τέτοιο κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο, συνολικά δηλαδή για τα 200 καταστήματα, ένα κόστος της τάξεως των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η χθεσινοβραδινή μαραθώνια και γεμάτη ένταση τηλεδιάσκεψη του CEO των ΕΛΤΑ με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας - τους 100 συμμετείχαν - ήταν ο καταλύτης των εξελίξεων, που ακολούθησαν και οδήγησαν στην παραίτηση του κ. Γρηγόρη Σκλήκα.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας, σε υψηλούς τόνους και με οξείς χαρακτηρισμούς για το σχέδιο εξυγίανσης που ανακοίνωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ, έκαναν σαφές στο Μέγαρο Μαξίμου ότι το σχέδιο, που στην ουσία του στήριξαν κορυφαία στελέχη, δεν μπορούσε να είναι διαχειρίσιμο από τους «γαλάζιους» βουλευτές, υπό αυτές τις συνθήκες.

Δεν ήταν λίγοι, άλλωστε, εκείνοι, που διαμήνυσαν ότι δε θα μπορούσαν να το στηρίξουν απέναντι στην αντιπολίτευση, η οποία αναμενόταν να εξαπολύσει «πυρ ομαδόν», στη συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι και τελικά αναβλήθηκε.

Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Σκλήκας υπέβαλε την παραίτησή του, λίγες ώρες μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, όπου και διαπιστώθηκε το αδιέξοδο στην υλοποίηση του σχεδίου, υπό την παρούσα διοίκηση και υπό το καθεστώς των σφοδρών αντιδράσεων. Παρότι η κυβέρνηση δεν έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει την παραίτηση της διοίκησης ενός οργανισμού που υπάγεται στο Υπερταμείο, σε πολιτικό επίπεδο εκτιμήθηκε ότι αυτή ήταν η μόνη λύση.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, ο κ. Σκλήκας σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ειδικά μετά τις «πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές - και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους».

Επιμένει, ταυτόχρονα, ότι «ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013», χαρακτηρίζοντας το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων απαραίτητο. «Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Το κλίμα της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης πυροδότησε έντονες συζητήσεις και το γενικότερο κλίμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. «Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα είμαστε και για τα δύσκολα που είναι προς όφελος της κοινωνίας» σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα και δικαιολογώντας τους βουλευτές, υποστήριξε ότι δουλειά τους είναι να μεταφέρουν τις ανησυχίες των πολιτών.

Η κυβέρνηση απαντά με «βολές» στην κριτική της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι για μια ακόμη φορά δεν υπάρχει κοστολογημένη αντιπρόταση.