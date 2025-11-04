Ταχυδρομεία του ’80, λογική του ’60, πολιτική του ’50...

Η συζήτηση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ μοιάζει βγαλμένη από άλλη εποχή. Όχι από την εποχή του e-mail, των άυλων συνταγών και των ψηφιακών θυρίδων, αλλά από τότε που ο ταχυδρόμος έφερνε το βιβλιάριο του ΙΚΑ και τα γράμματα του στρατού. Η χώρα έχει αλλάξει. Η τεχνολογία έχει αλλάξει. Οι ανάγκες των πολιτών έχουν αλλάξει.

Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι ο αντανακλαστικός λαϊκισμός.

Το ΠΑΣΟΚ μιλά για «κοινωνική συνοχή». Ο ΣΥΡΙΖΑ για «ακρίτες χωρίς ταχυδρομείο». Σε λίγο οι εθνομηδενιστές θα μας πουν για την απώλεια την εθνικής συνοχής.

Οι δύο πάλαι ποτέ «μεγάλοι» της αντιπολίτευσης, που ψήφισαν μνημόνια, περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις, ξαφνικά ανακάλυψαν την αγωνία για τον ταχυδρομικό κρίκο της δημοκρατίας.

Το μόνο που δεν είπαν είναι πως το κλείσιμο των ΕΛΤΑ απειλεί και την εθνική άμυνα.

Η αλήθεια είναι απλή και - αλλά - πολιτικά άβολη:

Το 90% των συναλλαγών των ΕΛΤΑ δεν περνά πια από το γκισέ.

Σχεδόν οι μισές δαπάνες της εταιρείας αφορούσαν φυσικά καταστήματα που δεν είχαν λόγο ύπαρξης.

Υπήρχαν γραφεία που έφερναν έσοδα ενός περιπτέρου και κόστος ενός μικρού υπουργείου.

Πολλά καταστήματα κρύβουν καταφύγια αργομισθίας.

Κι όμως, στα δελτία Τύπου της αντιπολίτευσης, αυτό δεν είναι «σπατάλη». Είναι «δημόσιος ρόλος».

Τα ΕΛΤΑ όμως συντηρούνται υπολειτουργώντας από τους φόρους των πολιτών. Οι υψηλότεροι φόροι συμβάλλουν στις υψηλότερες τιμές των τελικών προϊόντων. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια πρέπει να μειώσουμε τους φόρους. Για να μειώσουμε τους φόρους χωρίς να αυξήσουμε το χρέος, πρέπει να μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες.

Ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε από τις σπατάλες.

Ποιοι λοιπόν υπερασπίζονται τα ΕΛΤΑ; Οι κάτοικοι της περιφέρειας; Οι ηλικιωμένοι; Όχι.

Οι μόνοι πραγματικά υπερασπιστές του σημερινού status quo είναι όσοι βλέπουν στα ΕΛΤΑ όχι υπηρεσία, αλλά εργασιακό καταφύγιο. Κι οι μόνοι που τους στηρίζουν, είναι τα κόμματα που μετρούν ψήφους, όχι δεδομένα.

Το παράδοξο είναι οικείο:

Την ώρα που ο πολίτης στέλνει ένα έγγραφο με ένα κλικ στο gov.gr ,

, Την ώρα που η σύνταξη μπαίνει ηλεκτρονικά ,

, Την ώρα που η επικοινωνία έχει γίνει άμεση, ψηφιακή, δωρεάν, η αντιπολίτευση επιμένει πως η Ελλάδα θα καταρρεύσει χωρίς το ταχυδρομείο της δεκαετίας του ’80.

Δεν κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Κινδυνεύει όταν η πολιτική συζήτηση παραμένει όμηρος των αργομισθιών, των συντεχνιών και της νοσταλγίας του δημοσίου που πληρώνουν πάντα «οι άλλοι».

Οι πολίτες έχουν προχωρήσει.

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει.

Τα ΕΛΤΑ πρέπει να προχωρήσουν – ή να τελειώσουν.

Αυτό που δεν έχει προχωρήσει είναι η πολιτική μας τάξη, που ακόμη μπερδεύει το δημόσιο συμφέρον με το πελατειακό της σύστημα.

Αν υπάρχουν στην επικράτεια και 100 απομακρυσμένοι οικισμοί που φιλοξενούν ηλεκτρονικά αναλφάβητους συνταξιούχους τα σούπερ μάρκετ της περιοχή θα μπορούσαν να δέχονται πληρωμές λογαριασμών και να φιλοξενούν ταχυδρομικές θυρίδες προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες...

