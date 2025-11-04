Αυθυποβολή και νουθεσίες ο Ανδρουλάκης, υπονόμευση ο Δούκας

Σε ασκήσεις… αυθυποβολής και σε νουθεσίες προς τα υψηλόβαθμα στελέχη επιδόθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες κατά την συνεδρίαση της Γραμματείας της Επιτροπής Συνεδρίου του κόμματος.

Η αυθυποβολή συνίσταται στα υψιπετή φανταχτερά λόγια με τα οποία περιτύλιξε το πρόγραμμα που εκφώνησε στην Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το χαρακτήρισε ως «στιγμή ανάτασης», ως «μια σημαντική στιγμή στη νεότερη ιστορία της παράταξης, στιγμή εμψύχωσης και πίστης».

Και οι νουθεσίες προς τα στελέχη που εξωτερικεύουν την αγωνία τους για την πορεία του κόμματος: «Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο».

Και τόνισε καταληκτικά: «Πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο. Όλοι έχουμε το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο».

Προφανώς αναφερόταν στις δηλώσεις Γερουλάνου, περί «κολλημένης βελόνας,» στη Διαμαντοπούλου, που διαπιστώνει ότι «υπάρχουν ζητήματα με την εικόνα του αρχηγού», στον βουλευτή Κοζάνης Πάρι Κουκουλόπουλο, που δήλωσε πως αν δεν υπάρξει ανάκαμψη μέχρι τα Χριστούγεννα «εγώ πρώτος, χωρίς να υπαινίσσομαι κάτι για τον πρόεδρο, θα ρωτήσω τον εαυτό μου «τι δεν κάνουμε καλά. Και θα το θέσω και στον πρόεδρο και στα όργανα».

Ωστόσο ως προς αυτό που είπε περί ιδίου οράματος όλων, μάλλον λανθάνει. Ο δήμαρχος Αθηναίων, επονομαζόμενος και «Δουξ των Αθηνών» παρενέβη από το Ρίο Ντε Τζανέιρο όπου βρίσκεται, σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή. Ζήτησε διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις και ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή με τη ΝΔ.

Στη διαχωριστική γραμμή με τη ΝΔ μάλλον λειτουργεί προβοκατόρικα, γιατί η διαχωριστική γραμμή ούτως ή άλλως είναι εκπεφρασμένη από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ (θα ήταν αυτοκτονικό να είναι κάτι άλλο). Η δε προτροπή για διάλογο με «προοδευτικές δυνάμεις», λειτουργεί υπονομευτικά για το κόμμα του, άρα και τον πρόεδρό του - πέραν του ότι είναι άνευ ουσίας.

Λειτουργεί υπονομευτικά γιατί το ΠΑΣΟΚ με πρόταση Ανδρουλάκη, έχει ούτως ή άλλως στρατηγική αυτόνομης πορείας η οποία υιοθετήθηκε στο συνέδριο του 2022. Την πρότασή του για αθέτηση της απόφασης του συνεδρίου θα μπορούσε να την θέσει σε ψηφοφορία στο νέο συνέδριο που θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του νέου χρόνου. Η συνεχής υπόμνηση προ συνεδρίου δείχνει ότι ο Δούκας, ξεπληρώνει γραμμάτια στην Αριστερά για ψήφους της με τις οποίες βγήκε δήμαρχος από το πουθενά. Και παράλληλα επενδύει σε μελλοντικά προσωπικά του ακροατήρια.

Είναι και άνευ ουσίας, γιατί η Αριστερά καθεύδει μέσα σε τοπίο πλήρους απαξίωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυτοζωεί δημοσκοπικά και ο Φάμελλος παρακαλάει τον Τσίπρα να έχει το κόμμα του στα «υπ’ όψιν». Ακόμη και από μακιαβελική σκοπιμότητα να το κάνει όπως πιστεύουν κάποιοι, για να μην αποσυνδεθεί ο Τσίπρας, από τον ΣΥΡΙΖΑ στη λαϊκή συνείδηση, να μείνει αιχμάλωτος του παρελθόντος του, δεν παύει να εκπέμπει νοσηρότητα η όλη κατάσταση.

Δεδομένου ότι το ΚΚΕ απέχει από τέτοιες διεργασίες, με αυτή την αριστερά θα συνομιλήσει το ΠΑΣΟΚ; Ή μήπως με την Αριστερά της Κωνσταντοπούλου;

Ή μήπως με το «δυνητικό» 19% που φαίνεται να λαμβάνει ο Τσίπρας, στις δημοσκοπήσεις, ποσοστό πολύ μικρό για την φιλοδοξία του και το οποίο στις εκλογές θα είναι πολύ μικρότερο. Η δυνητική ψήφος δεν προλέγει κάτι, αφού και το ΠΑΣΟΚ του 14% λαμβάνει δυνητική ψήφο (θα μπορούσα να ψηφίσω) 45%!

Πάντως ο Ανδρουλάκης, δεν φαίνεται να παίρνει σοβαρά το εγχείρημα Τσίπρα. Οπως είπε « Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι «έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση». Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; «Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο»; Οι ίδιοι που ήταν, είναι».

Μάλλον στις εκλογές, πέραν της κύριας αντίθεσης προς την κυβέρνηση, θα έχουμε και έντονη διαμάχη στο εσωτερικό μιας αποδυναμωμένης αντιπολίτευσης, που ακόμη και αν συναινούσε σε κάποιου είδους συνεργασία, δεν δίνει την εικόνα ικανότητας για τη διακυβέρνηση της χώρας.