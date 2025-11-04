Τα ΕΛΤΑ και οι σταυροφόροι της ΝΔ

Τα ΕΛΤΑ έχουν περάσει στο Υπερταμείο από την εποχή ακόμη του Αλέξη του Τσίπρα του Α’, όταν ο Αλέξης δεν είχε ακόμη ενστερνιστεί τις αξίες του Δημοκρατικού Καπιταλισμού. Η εταιρεία είναι σε αισθητά χειρότερη κατάσταση από τότε, αλλά το «παλαϊκό αίτημα» είναι να μείνει ως έχει. Δηλαδή, να μην έχει να πληρώσει μισθούς σε έξι μήνες. Έτσι, για να έχουμε ένα αφήγημα να συνεχίσουμε, καθώς έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα. Και ο Κωστής Χατζηδάκης; Αυτός έπεσε θύμα των σταυροφόρων. Της ΝΔ φυσικά...

Το θέμα έχει ως εξής: Ο κόσμος δεν στέλνει πλέον επιστολές, αλλά μηνύματα με το κινητό. Ακόμη και οι ΔΕΚΟ παροτρύνουν τους πελάτες τους να δέχονται τους λογαριασμούς σε ηλεκτρονική μορφή. Τα ΕΛΤΑ, λοιπόν, έχουν αντικειμενικό πρόβλημα να συνεχίσουν να λειτουργούν με την σημερινή τους μορφή. Δηλαδή να διατηρούν καταστήματα στην περιφέρεια, οι οποίες προσφέρουν το 10% των εσόδων της εταιρείας και αντιπροσωπεύουν το 50% των εξόδων. Σημειώστε δε ότι απαγορεύονται οι κρατικές ενισχύσεις.

Αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, τι θα κάνατε; Τι λύση θα δίνατε; Ο Αλέξης ο Τσίπρας ο Α, για παράδειγμα, επέλεξε να περάσει τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο. Φανταζόμαστε ότι θα βγει και θα υπερασπιστεί την τότε απόφασή του. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν σήκωσαν το λάβαρο της επαναστάσεως όταν το 2023 έκλεισαν κάποια καταστήματα στην περιφέρεια και αντικαταστάθηκα από πρακτορεία. Από επαγγελματίες της περιοχής, δηλαδή, που θέλησαν διευρύνουν τις δραστηριότητές τους με το αντικείμενο των ΕΛΤΑ. Πουλούσαν βιβλία ή ακόμη και μπακαλιάρο και σε μία άκρη είχαν κρεμάσει και το καπέλο του ταχυδρόμου. Δεν έγιναν πλούσιοι, επειδή αυτή η δουλειά δεν μπορεί πλέον να κάνει κάποιον πλούσιο, αλλά ξαλάφρωσαν τα ΕΛΤΑ και τον Έλληνα φορολογούμενο από ζημιές μερικών εκατομμυρίων. Τι εμποδίζει τώρα να ακολουθηθεί η ίδια πρακτική και σε άλλες περιοχές;

Λένε ότι τα ταχυδρομεία δίνουν ζωή στα χωριά. Μα δεν είπε κανείς να μην μοιράζονται γράμματα. Αρκεί αυτά να υπάρχουν! Τι νόημα έχει να διαθέτουμε καταστήματα στα οποία δεν μπαίνει κάποιος; Μόνο και μόνο για να είναι κρεμασμένη απ’ έξω η ταμπέλα των ΕΛΤΑ; Πέρα από το πρακτικό πρόβλημα ότι με την πρακτική αυτή τα ΕΛΤΑ θα έχουν σύντομα χρεοκοπήσει. Θα έχει μπει δηλαδή λουκέτο παντού και έτσι θα κλείσουν και τα πρακτορεία.

Επειδή, όμως, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Όπως δήλωσε χτες ο κ. Χατζηδάκης στη Μεγάλη Βρετανία έχει κλείσει το 100% των καταστημάτων και λειτουργούν πλέον με πρακτορεία και συνεργάτες. Το ίδιο στην Δανία, τη Σουηδία, σε άλλες χώρες έχουν κλείσει σε ποσοστό 60-70 %.

Και τότε που είναι το πρόβλημα; Στην αγωνία των βουλευτών της ΝΔ για την επανεκλογή τους. Προτιμούν να σταυρώσουν την κυβέρνησή τους από το να υπερασπιστούν την κοινή λογική. Αρκεί να γίνουν αρεστοί στους ψηφοφόρους τους. Είναι η ΝΔ που στο παρελθόν έγινε αντιπαθητική. Επειδή δεν ήταν χρήσιμη. Αν λοιπόν οι βουλευτές της ΝΔ θέλουν πράγματι την επανεκλογή τους, ας φροντίσουν να εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τους τι ακριβώς συμβαίνει. Διαφορετικά τους βλέπω να επιστρέφουν στις κανονικές τους δουλειές. Όσοι δηλαδή έχουν...

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]