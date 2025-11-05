Γιατί οι «αρκούδες» μυρίζουν… αίμα στις αγορές

Έχουν «αχίλλειο πτέρνα» οι αγορές; Το ερώτημα είναι εύλογο καθώς τους τελευταίους μήνες τα χρηματιστήρια μοιάζουν άτρωτα, με τον S&P 500 πλέον να απολαμβάνει κέρδη που πλησιάζουν το 80% από τις αρχές του 2023.

Μάλιστα, αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ράλι είναι τουλάχιστον περίεργο, αν όχι ανησυχητικό. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας; Οι αγορές «γράφουν» νέα ιστορικά υψηλά. Καταλήγουν σε συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ; Ο S&P 500 σκαρφαλώνει σε νέες κορυφές. Επιβραδύνει η αμερικανική οικονομία; Και πάλι οι μετοχές ανεβαίνουν. Σημειώνονται γεωπολιτικά επεισόδια σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή; Οι αγορές δείχνουν στην αρχή να ανησυχούν αλλά στο τέλος καταγράφουν νέα ρεκόρ.

Είναι λογικό, λοιπόν, να βλέπουν πάντοτε οι αγορές το ποτήρι μισογεμάτο; Οτιδήποτε και να συμβαίνει, καλό ή κακό, οι χρηματιστηριακοί δείκτες ανά την υφήλιο δείχνουν ασταμάτητοι. Ακόμα και όταν σημειώνεται sell-off, η διάθεση των επενδυτών για ρίσκο… αποκαθίσταται χωρίς καμία καθυστέρηση και οι μετοχές αντισταθμίζουν τις απώλειες μέσα σε λίγες συνεδριάσεις.

Σήμερα, οι ελπίδες των επενδυτών για συνέχιση του ράλι στο φινάλε του 2025 έχουν αναπτερωθεί καθώς η συμφωνία Τραμπ-Σι για τους δασμούς, τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και την φαιντανύλη, απομάκρυνε έναν ακόμα πολύ σημαντικό κίνδυνο για τις μετοχές.

Όμως πέρα από την πολύ θετική εξέλιξη για τον εμπορικό πόλεμο και τις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, το κλίμα στις αγορές παραμένει περίεργα επιφυλακτικό και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα ομιχλώδες.

Χθες γράφαμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετές εκθέσεις αναλυτών που προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν το ράλι μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Άλλοι επανεξετάζουν το σενάριο της φούσκας των τεχνολογικών μετοχών και άλλοι ανησυχούν ότι το μεγάλο ράλι έχει οδηγήσει τις αγορές σε τόσο υψηλά επίπεδα που κάθε αναταραχή στο εξής θα μπορούσε να πυροδοτήσει sell-off.

Όπως τόνισε και ο CEO της Morgan Stanley, Τεντ Πικ, σε επενδυτικό συνέδριο στο Χονγκ Κονγκ, «θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να καταγραφούν επεισόδια διόρθωσης των μετοχών της τάξης του 10% με 15%, τα οποία δεν θα οφείλονται σε σοβαρή και απότομη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών».

Ας ξεκινήσουμε από τις δυσθεώρητες αποτιμήσεις των τεχνολογικών γιγάντων. Ενώ ο S&P 500 διαπραγματεύεται ιστορικά με πολλαπλασιαστή κερδών γύρω στις 16 φορές, ο δείκτης P/E των Magnificent 7 φτάνει στις 31 φορές. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές προεξοφλούν ένα λαμπρό μέλλον για την τεχνητή νοημοσύνη. Που συνεπάγεται πως οποιαδήποτε… απογοήτευση θα μπορούσε να προκαλέσει αντιστροφή του κλίματος.

Η δεύτερη μεγάλη ανησυχία των επενδυτών σχετίζεται ακριβώς με το γεγονός ότι ένα μεγάλο sell-off δεν προϋποθέτει πολύ κακές ειδήσεις, αλλά θα μπορούσε να προκληθεί και από «λιγότερο καλές» ειδήσεις. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αναμένουν μία μεγάλη καταστροφή, μία κρίση επιπέδου πανδημίας ή έναν ακόμα πόλεμο, για να πάρουν τα μέτρα τους.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι το sell-off που υπέστη η Palantir. Ενώ η εταιρεία λογισμικού ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και έδωσε ισχυρό guidance, η μετοχή σημείωσε πτώση 8% στις συναλλαγές της Τρίτης. Ο τίτλος της Palantir έχει ενισχυθεί σε ποσοστό 273% τον τελευταίο χρόνο και εμφανίζει δείκτη P/E στις 479 φορές, ενώ διαπραγματεύεται με πάνω από 200 φορές τα μελλοντικά κέρδη.

Ίσως γι’ αυτό και ο επικεφαλής της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, υποστήριξε ότι μία διόρθωση της τάξης του 10% ή 15% είναι υγιής. Σε τέτοιους ανοδικούς κύκλους, είπε ο Σόλομον, υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να μεταβάλουν το κλίμα και να πυροδοτήσουν διορθώσεις ή να αλλάξουν όσα πιστεύουν οι επενδυτές για την πορεία της ανάπτυξης. Το κακό είναι ότι σύμφωνα με τον ίδιο, κανείς δεν είναι αρκετά ευφυής να προβλέψει τους εν λόγω παράγοντες πριν αυτοί γίνουν πράξη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αγορές ανησυχούν αλλά δεν φτάνουν σε υπερβολικά επίπεδα φόβου, έχοντας ξεπεράσει κάθε προβληματισμό για παράγοντες όπως η πιθανότητα αναθέρμανσης του πληθωρισμού, τα αυξημένα επιτόκια, οι υψηλότεροι δασμοί των τελευταίων δεκαετιών, το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης που διαρκεί ήδη πέντε εβδομάδες και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Όλοι ποντάρουν στην τεχνολογική επανάσταση και είναι εύλογο να πιστεύει κανείς ότι η ίδια η τεχνολογία θα είναι αυτή που θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής κρίσης, στην περίπτωση που σημειωθούν αρνητικές εξελίξεις. Μέχρι και ο Μάικλ Μπέρι εμφανίστηκε στο προσκήνιο, με τον διάσημο επενδυτή (γνωστό και ως Mr. Big Short από την ταινία «Το Μεγάλο Σορτάρισμα») να σορτάρει τις Palantir και Nvidia.