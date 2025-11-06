Σε ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου αναδεικνύεται από σήμερα η Ελλάδα, καθώς στο Ζάππειο Μέγαρο φιλοξενείται η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC). Για δύο ημέρες, η Αθήνα γίνεται το σημείο συνάντησης κορυφαίων πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων του ενεργειακού τομέα από Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη διοργάνωση συμμετέχουν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, 25 υπουργοί Ενέργειας κρατών-μελών της ΕΕ και περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι μεγάλων ενεργειακών εταιρειών. Κεντρικό θέμα των εργασιών είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η ανάδειξη της Ελλάδας σε στρατηγικό διάδρομο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI



Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η χώρα «με αυτοπεποίθηση και σχέδιο» ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που επηρεάζουν ολόκληρη την περιοχή. Η παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ, όπως σημειώνουν, αποδεικνύει πως η Ουάσιγκτον θεωρεί την Ελλάδα στρατηγικό της εταίρο, λόγω της γεωγραφικής θέσης της στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

Ο πρωθυπουργός θα παραστεί αύριο στις εργασίες της Συνόδου, ενώ χθες συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον Αναπληρωτή ΥΠΕΞ Μάικλ Ρήγας, την Πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, στόχος είναι η σταδιακή μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και περιορίζοντας την εξάρτηση της ΕΕ από ρωσικές πηγές ενέργειας — έως και την Ουκρανία.

Συνάντηση πρωθυπουργού με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ενόψει της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Εταιρικής Σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

O Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά LNG, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Ελλάδα, αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης.