Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: H υποδομή-πρότυπο για τη Β. Ελλάδα και τη δημόσια υγεία - Το χρονοδιάγραμμα έως την ολοκλήρωση

Ένα έργο-σταθμός για τη Βόρεια Ελλάδα και το ελληνικό σύστημα υγείας παίρνει σάρκα και οστά στα βόρεια προάστια της Θεσσαλονίκης.Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που υλοποιείται στο Φίλυρο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της «Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία», αποτελεί το πρώτο παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη της παιδιατρικής περίθαλψης στη Βόρεια Ελλάδα.

