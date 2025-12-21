Το γεωπολιτικό πλαίσιο αλλάζει και η Γαλλία, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τη μεταβαλλόμενη στάση των ΗΠΑ απέναντι στους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ επισημαίνει σήμερα σε ανάλυσή του το Politico σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο Τραμπ συνεχίζει να εχθρεύεται τους παραδοσιακούς Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, χλευάζοντάς τους, όπως έκανε σε συνέντευξή του νωρίτερα αυτό το μήνα, ως «αδύναμους» και «αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών». Από την πλευρά της, η Γαλλία θέλει να του αποδείξει ότι έχει άδικο.

Όπως πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία θεωρεί ότι η Ρωσία αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την ήπειρο. Επομένως, προετοιμάζεται να αμυνθεί ενάντια σε αυτό που ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της χώρας, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, χαρακτήρισε «βίαιη δοκιμασία» από τη Ρωσία τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει χωρίς μεγάλη, αν όχι καθόλου, βοήθεια από την Ουάσινγκτον.

Για να το πετύχει αυτό, η Γαλλία αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες, ενισχύει την παραγωγή όπλων και διπλασιάζει τις εφεδρικές δυνάμεις.

Από το επόμενο έτος, η Γαλλία θα επαναφέρει επίσης την εθελοντική στρατιωτική θητεία για τους νέους ενήλικες, κυρίως για τους 18χρονους και 19χρονους. Ο στόχος είναι να στρατολογηθούν 3.000 νέοι στρατιώτες το επόμενο καλοκαίρι, 10.000 το 2030 και 50.000 το 2035.

Αυτές οι αμυντικές προσπάθειες έρχονται σε μια εποχή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να επανεξετάσουν τη στάση τους σε θέματα ασφάλειας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς γίνεται όλο και πιο σαφές ότι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως κύριο φορέα ασφάλειας. Διαδοχικοί πρόεδροι των ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων των Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν - έχουν προειδοποιήσει την τελευταία δεκαετία ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει τελικά να επικεντρωθεί στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού αντί της Ευρώπης, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη μετατρέψει αυτά τα λόγια σε πράξεις.

Σύμφωνα με ειδικούς στην αμυντική πολιτική, ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν η Γαλλία και η Γερμανία - οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις της ΕΕ - θα κρίνει εάν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα στραφούν προς μια πιο αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα ή θα επιδιώξουν να διατηρήσουν διμερείς σχέσεις ασφαλείας με την Ουάσιγκτον, ακόμη και εις βάρος της συνοχής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Στο Παρίσι εξετάζονται ήδη σενάρια που θα ενίσχυαν τον ηγετικό ρόλο της Γαλλίας: από την ανάπτυξη πυρηνικά ικανών μαχητικών Rafale σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Πολωνία, έως την κάλυψη επιχειρησιακών κενών που ενδέχεται να αφήσει η αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη και την αντικατάστασή τους με γαλλικά στρατεύματα.