Η νέα ανθρωπογεωγραφία της ΝΔ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης και το στοίχημα της συμμετοχής

Τυπική διαδικασία θεωρούνται οι εσωκομματικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου στις 15 από τις 18 Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ και Β’ εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.Σε κάθε μια από αυτές υπάρχει μόνο μια υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου, με αποτέλεσμα να σχηματοποιείται η νέα ανθρωπογεωγραφία του κόμματος, αφού σχεδόν όλοι οι νέοι πρόεδροι αναλαμβάνουν καθήκοντα για πρώτη φορά. Με αυτό το «μέτωπο» να έχει κλείσει πριν καν ανοίξει, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή και στην ανανέωση των μελών των τοπικών οργανώσεων, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της σύνδεσης του κόμματος με τις τοπικές κοινωνίες.

