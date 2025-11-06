Να βάλουμε τις βάσεις για την τρίτη πρωθυπουργική θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των προεδρείων στις ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, αλλά και των συνέδρων μας που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο του κόμματος της επόμενης χρονιάς. Τα στελέχη, δηλαδή, που θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στις μάχες που θα δώσει η παράταξή μας τους επόμενους μήνες, κάνοντας αυτό που ξέρουμε από μικρά παιδιά, που γαλουχηθήκαμε πολιτικά στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ: Να δίνουμε αγώνες για τις αξίες και τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.

