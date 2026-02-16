Ασία: «Ψυχρολουσία» στην Ιαπωνία μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ

Οι αργίες σε Κίνα, Ν. Κορέα και Ταϊβάν είχαν ως αποτέλεσμα το κλίμα να είναι υποτονικό στις ασιατικές αγορές, ενώ στην Ιαπωνία τα στοιχεία για την αδύναμη ανάπτυξη οδήγησαν σε απώλειες τον Nikkei.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,24%, ενώ ο δείκτης TOPIX υποχώρησε κατά 0,8%, αφού τα στοιχεία για το ΑΕΠ έδειξαν ότι η ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες κατά μεγάλο ποσοστό στο δ’ τρίμηνο.

Το ΑΕΠ της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,2% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο, πολύ χαμηλότερα από τις προβλέψεις του 1,6%. Τα στοιχεία έδειξαν επίσης μικρή βελτίωση στην ανάπτυξη μετά από μια απότομη συρρίκνωση στο τρίτο τρίμηνο.

Τα χειρότερα του αναμενομένου στοιχεία οφείλονται κυρίως στις χαμηλές επιχειρηματικές δαπάνες, την υποτονική ζήτηση για εξαγωγές και την χλιαρή ιδιωτική κατανάλωση. Τα μέτρα τόνωσης που έλαβε το Τόκιο στα τέλη του 2025 δεν βοήθησαν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι ευρύτερες απώλειες περιορίστηκαν από τα στοιχήματα ότι η Πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι θα ενισχύσει τα δημοσιονομικά κίνητρα του Τόκιο για να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη.

Τα σημάδια μιας αποδυνάμωσης της ιαπωνικής οικονομίας μείωσαν επίσης τις προοπτικές για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, αν και τα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε ασταθής στο τέταρτο τρίμηνο.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε πάντως με άνοδο 0,5%, παρότι είχε μειωμένο ωράριο. Η αγορά του Χονγκ Κονγκ θα κλείσει το απόγευμα και θα ανοίξει πάλι την Παρασκευή λόγω της αργίας για τη Σεληνιακή Πρωτοχρονιά.

Οι κινεζικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές για όλη την εβδομάδα για το Σεληνιακό Νέο Έτος, ενώ το Χονγκ Κονγκ θα παραμείνει κλειστό από Τρίτη έως Πέμπτη.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε άνοδο 0,2%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,1%, αφού οι βασικές εξαγωγές της χώρας εκτός πετρελαίου ήταν ασθενέστερες από τις αναμενόμενες για τον Ιανουάριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον δείκτη Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησαν κατά 0,4%, με τον δείκτη να αναμένεται για νέες απώλειες μετά τις αυξημένες ανησυχίες για αναταραχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη στον κλάδο λογισμικού και έπληξαν τις τοπικές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο οδήγησαν τον Nifty να υποχωρήσει κατά 1,3% την Παρασκευή.