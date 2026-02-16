Startup οικοσύστημα στη Θεσσαλονίκη: Από τη χρηματοδότηση στην πραγματική ανάπτυξη

Στο οικοσύστημα της Θεσσαλονίκης, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σαφή ανοδική πορεία και αυξανόμενη κινητικότητα σε ομάδες και καινοτόμες ιδέες, αναδεικνύεται ένα λιγότερο ορατό αλλά κρίσιμο κενό: το χάσμα ανάμεσα στη χρηματοδότηση και την πραγματική ανάπτυξη.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη κεφαλαίων, αλλά η δυσκολία μετατροπής της αρχικής εμπιστοσύνης σε σταθερή εμπορική δραστηριότητα. Η μετάβαση από το funding στο growth δεν είναι γραμμική ούτε δεδομένη και, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν επιτυγχάνεται ποτέ.

