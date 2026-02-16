Ιαπωνία: Η αναιμική ανάπτυξη του ΑΕΠ αποτελεί μεγάλο «τεστ» για την Τακαΐτσι

Οριακή ανάπτυξη εμφάνισε για το τέλος του 2025 η ανάπτυξη στο ΑΕΠ της Ιαπωνίας, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι που έχει τα ηνία της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, η ιαπωνική οικονομία «έτρεξε» σε ετήσιο επίπεδο κατά 0,2% για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, έναντι ανάπτυξης 1,6% που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου αναφέρει πως μετά από τη μεγάλη εκλογική νίκη που πέτυχε προ ημερών η Τακαΐτσι ετοιμάζεται να ενισχύσει τις επενδύσεις μέσω στοχευμένων δημόσιων δαπανών, προκειμένου να στηρίξει την κατανάλωση και να αναζωογονήσει την οικονομική ανάπτυξη.

«Οι προσπάθειες της πρωθυπουργού Τακατσι να αναζωογονήσει την οικονομία μέσω μιας πιο χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής φαίνονται προνοητικές», δήλωσε ο Μαρσέλ Τιελάν επικεφαλής της Capital Economics για την Ασία-Ειρηνικό.

Η εκπληκτικά αδύναμη δυναμική θα κρατήσει τους επενδυτές σε εγρήγορση για την προεκλογική υπόσχεση της Τακαΐτσι να αναστείλει τον φόρο κατανάλωσης, ένα ζήτημα που προκάλεσε αναταραχή στις ιαπωνικές αγορές, οι οποίες ανησυχούν για τη δημοσιονομική ολίσθηση σε μια χώρα με το βαρύτερο χρέος στον ανεπτυγμένο κόσμο.

«Στην πραγματικότητα, η υποτονική οικονομική δραστηριότητα αυξάνει τις πιθανότητες η Τακαΐτσι όχι μόνο να προχωρήσει στην αναστολή του φόρου επί των πωλήσεων τροφίμων, αλλά και να θεσπίσει έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους που ξεκινά τον Απρίλιο, αντί να περιμένει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους» είπε ο Τιελάν.

Η προσοχή στα επιτόκια

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Ιαπωνία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταδιακό ρυθμό φέτος, αν και τα αδύναμα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου υποδηλώνουν ότι η οικονομία ενδέχεται να δυσκολευτεί να λειτουργήσει σε πλήρη ισχύ.

«Το αν η οικονομία μπορεί να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη εξαρτάται πραγματικά από το αν οι πραγματικοί μισθοί μπορούν να επιστρέψουν σταθερά σε θετική ανάπτυξη», δήλωσε ο Σινιτσίρο Κομπαγιάσι, επικεφαλής οικονομολόγος της Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα από το Japan Center for Economic Research έδειξε ότι 38 οικονομολόγοι προβλέπουν μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 1,04% το πρώτο τρίμηνο και 1,12% το δεύτερο τρίμηνο.

Οι οικονομολόγοι λένε ότι η τελευταία έκθεση για το ΑΕΠ δεν είναι πιθανό να επηρεάσει τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας, αλλά η ιστορική εκλογική νίκη της Tακαΐτσι έχει αυξήσει το ενδιαφέρον της αγοράς για το αν η μετριοπαθής πρωθυπουργός θα επαναλάβει τις εκκλήσεις της για διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα.

«Αν και το ΑΕΠ σημείωσε θετική ανάπτυξη αυτή τη φορά, η δυναμική ήταν αδύναμη και, με την ανάγκη να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, η πιθανότητα μιας επιπλέον αύξησης στο εγγύς μέλλον φαίνεται να έχει μειωθεί», δήλωσε ο Τακέσι Μιναμί, επικεφαλής οικονομολόγος του Ινστιτούτου Ερευνών Norinchukin.

Η δυναμική του πληθωρισμού στη χώρα υπογράμμισε τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας.

Ο Κομπαγιάσι της Mitsubishi UFJ, για παράδειγμα, αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα (BoJ) θα δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.

«Αντί να προκαλέσει η αύξηση των επιτοκίων στασιμότητα στην οικονομία, η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα επικεντρωθεί πιθανότατα στον τρόπο περιορισμού του πληθωρισμού», δήλωσε.

Η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της οικονομικής παραγωγής, αυξήθηκε κατά 0,1% τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σημείωσε επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 0,4% του προηγούμενου τριμήνου, υποδηλώνοντας ότι οι επίμονα υψηλές τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών.

Ο παράγοντας Τραμπ

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, βασικός μοχλός της ανάπτυξης που βασίζεται στην ιδιωτική ζήτηση, αυξήθηκαν επίσης με αργό ρυθμό 0,2% το τέταρτο τρίμηνο, έναντι αύξησης 0,8% σύμφωνα με την έρευνα του Reuters.

Βεβαίως, ιστορικά οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αποτελούν ένα ασταθές σύνολο δεδομένων και μελλοντικές αναθεωρήσεις θα μπορούσαν να υποδείξουν ότι η οικονομία θα έχει μεγαλύτερη δυναμική το 2026 από ό,τι υποδηλώνουν οι αρχικές εκτιμήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει, ειδικά καθώς η βασική μεταποιητική βιομηχανία της δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην προστατευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πράγματι, η καθαρή εξωτερική ζήτηση, ή οι εξαγωγές μείον τις εισαγωγές, δεν συνέβαλε καθόλου στην ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου, έναντι μιας πτώσης 0,3% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Οι εξαγωγές σημείωσαν μια πιο ήπια πτώση μετά την επιβολή από τις ΗΠΑ ενός βασικού δασμού 15% σε σχεδόν όλες τις ιαπωνικές εισαγωγές, από 27,5% στα αυτοκίνητα και 25% που αρχικά απειλούσαν να επιβληθεί στα περισσότερα άλλα προϊόντα.