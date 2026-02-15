Θεσσαλονίκη: Σε αναζήτηση προσωπικού βιομηχανία και τουρισμός - Οι ειδικότητες και οι «Ημέρες Καριέρας» ως εργαλείο για την αγορά

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία και τα τεχνικά επαγγέλματα, οι δράσεις «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναδεικνύονται σε βασικό μηχανισμό γεφύρωσης του κενού μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Η 52η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαίωσε τον κομβικό ρόλο της δράσης, συγκεντρώνοντας πάνω από 150 επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας.

