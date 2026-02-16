Αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη: Η μετατόπιση της ζήτησης και ο καθοριστικός ρόλος ενεργειακής κλάσης και παλαιότητας

Η αγορά ακινήτων στον νομό Θεσσαλονίκης καταγράφει μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πόλης και των προαστίων της ως αναδυόμενο real estate hub.

Η έντονη ζήτηση για αγορά και ενοικίαση κατοικίας, η περιορισμένη προσφορά νεόδμητων ακινήτων, η ενεργοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» και η διαρκής επενδυτική κινητικότητα, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον συνεχών ανατιμήσεων τόσο στην πώληση όσο και στην ενοικίαση.

Παράλληλα, η ενεργειακή κλάση και το έτος κατασκευής των κατοικιών αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες τιμολόγησης, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά αγοραστών και ενοικιαστών.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr