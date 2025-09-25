Ασία: Πράσινα τα περισσότερα ταμπλό παρά τις ρευστοποιήσεις στη Wall

Με κέρδη έκλεισαν στην πλειονότητά τους τα ασιατικά χρηματιστήρια παρότι στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη έγιναν ρευστοποιήσεις σε μετοχές τεχνολογίας, όπως της Nvidia και της Oracle.

Η Nvidia υποχώρησε σχεδόν 1%, συνεχίζοντας την πτώση της από την Τρίτη, καθώς εντείνονται φόβοι για ενδεχόμενο κλείσιμο του κύκλου στην αγορά της Τεχνητής Νοημσύνης.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,3%, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την είσοδο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Chery Automobile στον δείκτη μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ύψους 1,2 δισ. δολαρίων. Οι μετοχές της Chery σημείωσαν άνοδο 11% στα 34,16 δολάρια Χονγκ Κονγκ (4,39 δολάρια) κατά την έναρξη των συναλλαγών, σε σύγκριση με την τιμή προσφοράς των 30,75 δολαρίων Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα, οι μετοχές της Xiaomi σημείωσαν άνοδο 1,85% μετά την παρουσίαση μιας σειράς νέων συσκευών και συσκευών, συμπεριλαμβανομένων smartphone που θα ανταγωνιστούν τη Samsung της Νότιας Κορέας.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,6% και ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, αλλά ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,49%. Ωστόσο, οι μετοχές της νοτιοκορεατικής αμυντικής βιομηχανίας συνέχισαν να ανεβαίνουν, με μεγάλους παίκτες όπως η Korea Aerospace να σημειώνουν άνοδο 0,66% και η Poongsan 4%.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,2%, μετά από άνοδο 7% για το μήνα και 13% για το τρίμηνο, ενώ ο ευρύς δείκτης Topix κατέγραψε άνοδο 0,43%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ανέτρεψε την πορεία του και σημείωσε άνοδο 0,21%.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησε 0,1%, μετά από άνοδο άνω του 5% για το μήνα και 9% για το τρίμηνο. Ο ιαπωνικός Nikkei .N225 αυξήθηκε 0,2%, μετά από άνοδο 7% για το μήνα και 13% για το τρίμηνο.