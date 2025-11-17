Ασία: Οι διαμάχες Πεκίνου - Τόκιο προκάλεσαν αναστάτωση στις αγορές

Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με πτώση τη Δευτέρα καθώς η επιδείνωση της διαμάχης μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας έπληξε τις μετοχές στο Τόκιο, ενώ οι επενδυτές προσβλέπουν σε μια εβδομάδα με ανακοινώσεις για macro στοιχεία και εταιρικά κέρδη.

Η ένταση προέκυψε μετά την προειδοποίηση του Πεκίνου προς τους πολίτες του σχετικά με τα ταξίδια και τα προγράμματα σπουδών στην Ιαπωνία.

Ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας υποχώρησε τελικά με οριακές απώλειες 0,1%, ενώ ο Topix υποχώρησε 0,37%, καθώς οι μετοχές που επηρεάζονται από τον τουρισμό σημείωσαν πτώση.

Η εταιρεία καλλυντικών Shiseido, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δαπάνες των Κινέζων, σημείωσε πτώση 11%. Η Isetan Mitsukoshi Holdings, μητρική εταιρεία των αλυσίδων πολυκαταστημάτων Mitsukoshi και Isetan, έχασε πάνω από 10%. Η Oriental Land, διαχειρίστρια του Tokyo Disney Resort, υποχώρησε 4,74%. Οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας ANA Holdings έπεσαν 3,48%.

Η ιαπωνική οικονομία επίσης συρρικνώθηκε κατά 0,4% το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με το προηγούμενο, ποσοστό μικρότερο από το αναμενόμενο.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,94%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,68%.

Από την άλλη, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,81%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,65%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος.