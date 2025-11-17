Τα πλεονάσματα επιστρέφουν στην κοινωνία και στην Περιφέρεια

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας μέσα από τις οποίες η βάση του κόμματος θα αναδείξει τα προεδρεία στις ΔΕΕΠ και στις τοπικές οργανώσεις ΔΗΜΤΟ, αλλά και τους συνέδρους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του κόμματος το 2026.

Αυτές οι εσωκομματικές εκλογές πραγματοποιούνται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη αλλά και ενδιαφέρουσα περίοδο: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται στο μέσον της δεύτερης θητείας της, ενώ η χώρα μας κατακτά έναν σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο στην περιοχή και γίνεται ισχυρός παίκτης στη διεθνή πολιτική σκακιέρα και πραγματικός ενεργειακός κόμβος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Ελλάδα.

