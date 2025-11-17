Οι επικρατέστεροι Κωνσταντόπουλος-Διαμαντίδης για τη ΔΕΘ και το ανοιχτό ενδεχόμενο μιας επιλογής «έκπληξη»

Σε κούρσα για δύο εξελίσσεται η ανάλυση των βιογραφικών για τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της νέας ΔΕΘ, καθώς οι επικρατέστεροι μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών που έχει στη διάθεσή του το Υπερταμείο, είναι ο σημερινός Πρόεδρος της Εγνατίας Οδού Γιώργος Κωνσταντόπουλος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Σίμος Διαμαντίδης.Βέβαια δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο μιας επιλογής «έκπληξη» υπό την έννοια ενός ονόματος που αυτήν τη στιγμή δεν βρίσκεται μεταξύ εκείνων που ξεχωρίζουν σε επίπεδο σεναρίων.

