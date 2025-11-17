Ο Ανάλγητος

Ποια συμφωνία για τα ενεργειακά και άλλα τέτοια του «Κολεγίου». Εδώ υπάρχουν καυτές ειδήσεις. Όπως, ποιους είδε η Μαρία Καρυστιανού για να φτιάξει το κόμμα της. Απ’ ότι έχουμε καταλάβει, δηλαδή, η Μαρία τους είδε όλους. Μου λένε ότι μέχρι και με τον Αντώνη συναντήθηκε. Απολύτως λογικό. Η Μαρία έχει ρεύμα. Ακόμη. Ο Κυριάκος, πάντως, δεν θα πάει σύντομα σε εκλογές. Κι όσοι πιστεύουν το αντίθετο, δεν τον έχουν «διαβάσει» καλά, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ για τους προπονητές που «διαβάζουν» τους αντιπάλους τους. Αντιθέτως, ο Κυριάκος έχει δείξει ότι είναι διαβαστερό παιδί. Και Gastone! Τρομερό πράγμα!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Υπάρχουν εισηγήσεις για το αντίθετο, αλλά ο Κυριάκος δεν τις ακούει. Τις απορρίπτει κατηγορηματικά. Το πολιτικό του αισθητήριο λέει ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Βλέποντας κανείς την εικόνα της αντιπολίτευσης, δεν βρίσκουμε ότι έχει άδικο. Όλοι δουλεύουν για τον Κυριάκο. Ένα μικρό «ατύχημα» συνέβη με την οπισθοχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού στην ανακήρυξη του κόμματος της, αλλά ο Κυριάκος έχει την φήμη του Gastone. Οπότε κι αυτό μπορεί στην πορεία να του «στρώσει»...

Η Μαρία Καρυστιανού όλους τους είδε και με όλους συζητούσε. Ψαχνότανε, δηλαδή. Και συνεχίζει να ψάχνεται. Μπορεί να μην μπορεί με Ζωή και Βελόπουλο, να το έχει «τερματίσει» νομίζοντας ότι κτύπησε φλέβα χρυσού με Καραχάλιο και Νικολόπουλο, να έχει συναντήσει ακόμη και τον πρόεδρο Πάνο, αλλά η πρόθεσή της να φτιάξει κόμμα, είναι ξεκάθαρη. Και είναι δικαίωμά της. Άλλοι είναι εκείνοι που της το αρνούνται. Ωστόσο, θυμάμαι όσους ανέφεραν το θέμα του κόμματος να κατηγορούνται, ούτε λίγο ούτε πολύ, ως υβριστές των συγγενών. Τους χαλούσανε το παραμύθι με τον πρίγκηπα. Και φυσικά πρίγκηπας δεν υπάρχει...

Προσωπικά θα ήθελα να δω το κόμμα της Καρυστιανού, έχοντας την απορία αν θα συμμετείχε σε αυτό η φίλη μου η Δέσποινα Κουτσούμπα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν μπορεί, όλο αυτό το διάστημα που βρισκότανε κοντά στη Μαρία, κάπου θα «τράκαρε» τον Καραχάλιο ή τον Νικολόπουλο. Ικανή και έμπειρη συνδικαλιστής είναι, θα πρέπει να την είχε καταλάβει τη «φάση» από την πρώτη στιγμή.

Και κάπως έτσι μας προέκυψε η απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Η Μαρία Καρυστιανού ήταν πλέον ανεξέλεγκτη. Ήταν η ώρα να βγει στην σκηνή ο Πάνος Ρούτσι.

Να μου το θυμηθείτε, θα φτάσουν στο σημείο να ζητήσουν μέχρι και οικονομικό έλεγχο για τα χρήματα από τις συναυλίες. Όχι εμείς! Εκείνοι!

Η Μαρία είδε τον Καμμένο, ενώ με τον Καραχάλιο έχει βρεθεί καμία 25αριά φορές. Η πηγή μου επέμεινε με σιγουριά για μία συνάντηση και με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην πηγή. Πέμπτη φάλαγγα στα μετόπισθεν του «εχθρού». Λίρα 100, χρόνια τώρα. Από την εποχή ακόμη του Τείχους...

Στο Μαξίμου υπάρχει ικανοποίηση που βλέπουν το «3» μπροστά στα ποσοστά της ΝΔ. Αν ασχοληθούν και λίγο με την κοινωνία και όχι μόνο με την επανεκλογή τους, τότε θα δουν και καλύτερα νούμερα. Λέω εγώ, η φαρμακερή η γλώσσα. Ο Ανάλγητος.

Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε τον Ζελένσκι. Έκανε τα deals με τους Αμερικανούς, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Νετανιάχου, είδε τον Χριστοδουλίδη και χθες τον Ζελένσκι. Οι Ουκρανοί έχουν μεγάλη ζήτηση για αέριο, το οποίο ο Κάθετος Διάδρομος τους δίνει απεριόριστο. Ο... απομονωμένος Κυριάκος όλα αυτά!

Ο Ανάλγητος