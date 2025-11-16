Στην Αθήνα ο Ζελένσκι - Θα υπογραφεί συμφωνία μεταφοράς LNG στην Ουκρανία

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς προσγειώθηκε πριν από λίγο στο Ελ. Βενιζέλος το αεροσκάφος του, ενώ τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης και άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τιμές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί διαδοχικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα (13:00), τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (13:45) και τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Στη συνέχεια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ουκρανός πρόεδρος θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο και θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ, για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις»

Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από τη σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό των επισκέψεών σε χώρες της Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

Η Ουκρανία διευρύνει τις επιλογές χειμερινού εφοδιασμού μέσω των Πολωνών εταίρων, όπου συνεργάζεται με το Αζερμπαϊτζάν και ελπίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια, πρόσθεσε ο ίδιος.

Κ. Χατζηδάκης: Σήμερα υπογράφεται συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία

«Σήμερα υπογράφεται συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία», ανέφερε σε δηλώσεις του νωρίτερα την Κυριακή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Σήμερα που έρχεται ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο ίδιος το είπε, οπότε δεν έχω λόγο να το κρύψω, θα υπογραφεί και άλλη συμφωνία, μεταξύ ελληνικών εταιρειών και της Ουκρανίας, προκειμένου αέριο πάλι να μεταφέρεται από την Ελλάδα προς την Ουκρανία», είπε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά στο αμερικανικό LNG που έρχεται στην Ελλάδα, δήλωσε: «Μην υποτιμούμε όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Είναι τεράστιας εθνικής σημασίας...Ήρθε η Exxon Mobil με δύο ελληνικές εταιρείες και είπε ανοικτά της Κέρκυρας θα κάνουμε γεώτρηση το 2027 για εξεύρεση υδρογονανθράκων. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά με τους Αμερικανούς και είχε προηγηθεί η Chevron νοτίως της Κρήτης, ακυρώνοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα, έρχονται δύο ακόμα ελληνικές εταιρείες και υπέγραψαν μια σύμβαση με αμερικάνικη εταιρεία έτσι ώστε μέσω Αλεξανδρούπολης και Ελλάδας να μεταφέρεται LNG που θα έρχεται από την Αμερική σε όλη την ανατολική Ευρώπη. Αυτό κάνει την Ελλάδα ενεργειακή πύλη...Αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά η χώρα και αυτό έχει σαφέστατη αντανάκλαση και στην ασφάλεια της χώρας συνολικότερα. Το θέμα της τιμής είναι κάτι διαφορετικό και έχει να κάνει πάλι με τις διεθνείς εξελίξεις. Υπάρχει απόφαση ευρωπαϊκή, που λέει ότι η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και πάνω σε αυτήν την απόφαση έρχεται η Ελλάδα και είναι η χώρα που κατεξοχήν εκμεταλλεύεται προς όφελός της αυτήν τη στροφή».

«Στην πράξη αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα ανεβαίνει. Η μείωση της ανεργίας είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη. Το ίδιο τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Προχθές η Fitch μας αναβάθμισε ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων που έχουν γίνει στο επίπεδο της οικονομίας. Της ανάπτυξης που είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποτελεσμάτων που είχαμε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», σημείωσε επίσης.

Ενώ στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής «είχαμε την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, τα F-35 που εμείς έχουμε παραγγείλει και η Τουρκία δεν μπορεί ακόμα τουλάχιστον να παραγγείλει. Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την οριοθέτηση των οικολογικών πάρκων. Όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς ασκούμε μια αποτελεσματική εξωτερική και αμυντική πολιτική στην πράξη. Και εκμεταλλευόμαστε και την διεθνή ενεργειακή πολιτική για να ενισχύσουμε περισσότερο τη χώρα», τόνισε.

«Δεν είναι συνωμοσία υπέρ της Ελλάδος όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων που έχουν γίνει στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής επίσης. Υπάρχουν απαντήσεις στην πράξη», προσέθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στις 13:45 η συνάντηση με Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος λίγο μετά τις 12. Από εκεί, πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα. Στις 13:45 θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο αλλά και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Ακολούθως, στις 15.00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Οι συναντήσεις Ζελένσκι με τον ΠτΔ Κ. Τασούλα και τον ΠτΒ Ν. Κακλαμάνη

Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 12:20 το μεσημέρι. Ακολούθως θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει στις 13:00 συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, όπως επιβεβαίωσε και η Προεδρία της Δημοκρατίας. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας θα συναντηθεί σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy στο Προεδρικό Μέγαρο» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί δίπλα, στο μέγαρο Μαξίμου στις 13:45, για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τέλος, περίπου στις 15:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».