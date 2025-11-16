Κ. Χατζηδάκης: Σήμερα υπογράφεται συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία

«Σήμερα υπογράφεται συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία», ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Σήμερα που έρχεται ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο ίδιος το είπε, οπότε δεν έχω λόγο να το κρύψω, θα υπογραφεί και άλλη συμφωνία, μεταξύ ελληνικών εταιρειών και της Ουκρανίας, προκειμένου αέριο πάλι να μεταφέρεται από την Ελλάδα προς την Ουκρανία», είπε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά στο αμερικανικό LNG που έρχεται στην Ελλάδα, δήλωσε: «Μην υποτιμούμε όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Είναι τεράστιας εθνικής σημασίας...Ήρθε η Exxon Mobil με δύο ελληνικές εταιρείες και είπε ανοικτά της Κέρκυρας θα κάνουμε γεώτρηση το 2027 για εξεύρεση υδρογονανθράκων. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά με τους Αμερικανούς και είχε προηγηθεί η Chevron νοτίως της Κρήτης, ακυρώνοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα, έρχονται δύο ακόμα ελληνικές εταιρείες και υπέγραψαν μια σύμβαση με αμερικάνικη εταιρεία έτσι ώστε μέσω Αλεξανδρούπολης και Ελλάδας να μεταφέρεται LNG που θα έρχεται από την Αμερική σε όλη την ανατολική Ευρώπη. Αυτό κάνει την Ελλάδα ενεργειακή πύλη...Αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά η χώρα και αυτό έχει σαφέστατη αντανάκλαση και στην ασφάλεια της χώρας συνολικότερα. Το θέμα της τιμής είναι κάτι διαφορετικό και έχει να κάνει πάλι με τις διεθνείς εξελίξεις. Υπάρχει απόφαση ευρωπαϊκή, που λέει ότι η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και πάνω σε αυτήν την απόφαση έρχεται η Ελλάδα και είναι η χώρα που κατεξοχήν εκμεταλλεύεται προς όφελός της αυτήν τη στροφή».

«Στην πράξη αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα ανεβαίνει. Η μείωση της ανεργίας είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη. Το ίδιο τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Προχθές η Fitch μας αναβάθμισε ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων που έχουν γίνει στο επίπεδο της οικονομίας. Της ανάπτυξης που είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποτελεσμάτων που είχαμε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», σημείωσε επίσης.

Ενώ στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής «είχαμε την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, τα F-35 που εμείς έχουμε παραγγείλει και η Τουρκία δεν μπορεί ακόμα τουλάχιστον να παραγγείλει. Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την οριοθέτηση των οικολογικών πάρκων. Όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς ασκούμε μια αποτελεσματική εξωτερική και αμυντική πολιτική στην πράξη. Και εκμεταλλευόμαστε και την διεθνή ενεργειακή πολιτική για να ενισχύσουμε περισσότερο τη χώρα», τόνισε.

«Δεν είναι συνομωσία υπέρ της Ελλάδος όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων που έχουν γίνει στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής επίσης. Υπάρχουν απαντήσεις στην πράξη», προσέθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Έρχεται δέσμη μέτρων για το στεγαστικό πριν το τέλος του 2025»

Παράλληλα, έκανε λόγο για νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης πριν από το τέλος του έτους.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω, είναι ότι ο πρωθυπουργός, προτού κλείσει το έτος φαντάζομαι, θα παρουσιάσει και μια πρόσθετη δέσμη μέτρων σε σχέση με το στεγαστικό, μια σειρά θετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του πράγματι οξυμένου στεγαστικού προβλήματος», ανέφερε.

«Δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε λεφτά στην άκρη για να γίνουμε κακοί», τόνισε, σημειώνοντας επίσης ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τα δημοσιονομικά όρια, «γιατί αν ξεπεράσουμε τα όρια αυτά θα μπούμε πάλι σε επιτήρηση».

Σημείωσε επίσης ότι «αυτόν τον μήνα επιστρέφει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, ένα ενοίκιο πίσω στους ενοικιαστές, στους συνταξιούχους γίνεται μια χειρονομία στο μέτρο των δυνατοτήτων, τα 250 ευρώ, οι ένστολοι επίσης έχουν μια ειδική στήριξη με βάση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και από 1η Ιανουαρίου θα εφαρμοστούν τα μέτρα ανακούφισης τα οποία παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη και είναι ύψους 1,7 δισ. ευρώ».

Ακόμη, σημείωσε ότι «οι υπεύθυνες κυβερνήσεις πρέπει να κρατάνε κάποια λεφτά στην άκρη για ώρα ανάγκης και τώρα τα χρειαζόμαστε για τους κτηνοτρόφους μας. Διότι εκτός από τις επιδοτήσεις και το πρόβλημα που συζητάμε, υπάρχει και η μάστιγα της ευλογιάς».

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει δυνατότητα να επανεξεταστεί κάποια στιγμή, ο ηλικιακός κόφτης που έχει τεθεί για τα 250 ευρώ που θα δοθούν στους συνταξιούχους μέσα στο Νοέμβριο, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι όλα είναι συνάρτηση της οικονομίας, ωστόσο διευκρίνισε ότι σχετικά με αυτό, μέχρι το τέλος του έτους δεν υπάρχει κάτι πέραν των όσων έχουν ανακοινωθεί. «Δίνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «προφανώς δεν έχουμε σκοπό να κρατήσουμε λεφτά στην άκρη για να γίνουμε κακοί».

«Η άνοδος της τιμής στο κρέας έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση»

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ακρίβειας, και το γεγονός ότι «κοστίζει» στην κυβέρνηση αλλά και για το γιατί στη λίστα των 2.000 προϊόντων (σ.σ. που μειώθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ) δεν μπήκε το μοσχάρι, η τιμή του οποίου έχει ανέβει σημαντικά και σύμφωνα με κρεοπώλες μπορεί να πάει τα Χριστούγεννα ακόμα και πάνω από τα 20 ευρώ, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Πρώτα από όλα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το βασικό πρόβλημα και της κοινωνίας και της κυβέρνησης αυτήν την ώρα πολιτικά, είναι το ζήτημα της ακρίβειας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε από το 2022 και μετά. Δεν είναι μόνο πρόβλημα ελληνικό, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό. Κάθε μήνα που πήγαινα στο Eurogroup και στο Ecofin ως ΥΠΟΙΚ αυτό ήταν θέμα συζητήσεων.

Στην Ελλάδα ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι μόνο δικό μας θέμα. Αυτό δεν ισχύει. Η κυβέρνηση έχει κινηθεί πολυεπίπεδα, μόλις την Παρασκευή ο πρωθυπουργός εξήγησε πως έχουμε κινηθεί, με το καλάθι του νοικοκυριού, με τα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ και με την πρωτοβουλία των χιλίων κωδικών...κυρίως με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και των υπόλοιπων μισθών, και με τις πρωτοβουλίες της Θεσσαλονίκης που θα έχουν αντίκτυπο στις τσέπες των ανθρώπων, διότι όταν λέμε φορολογικά μέτρα, σημαίνει παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα, σε πολλές περιπτώσεις πάνω από ένας μισθός. Τώρα, ειδικά για το θέμα του μοσχαριού, από όσο έχω αντιληφθεί, το πρόβλημα πάλι είναι διεθνές και έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Υπάρχει όλα τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση σε διάφορες περιοχές του πλανήτη που προηγουμένως δεν κατανάλωναν βοδινό κρέας και τώρα καταναλώνουν. Παράλληλα, λόγω διαφόρων πολιτικών σε επιμέρους κράτη, έχουμε μικρότερη παραγωγή, όπως στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Αυτό το πρόβλημα, για να είμαστε ειλικρινείς, φαίνεται θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια». «Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας», πρόσθεσε.

«Στόχος μας να πληρώσουμε τις αποζημιώσεις μέχρι τέλος Νοεμβρίου»

Για το ζήτημα των πληρωμών στους αγρότες, που υποστηρίζουν ότι έχουν να πληρωθούν από πέρυσι, από πρόπερσι ή από τον Daniel, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Εδώ είμαστε όλους τους τελευταίους μήνες, που γίνεται μια έντονη και εκτεταμένη συζήτηση για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, ενώ γίνεται όλο αυτό, ενώ έχει αποφασιστεί να υπάρξει μια συμφωνία καινούρια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, να έχουμε τη συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πληρωμές, ξαφνικά εμφανίζονται διάφοροι και λένε γιατί δεν πληρώνετε; Είστε κακοί άνθρωποι; Τι γίνεται; Είμαστε ανάμεσα στην πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει ένα καινούριο σύστημα διαφανές και αποδεκτό από αυτούς, και στην εύλογη πίεση των αγροτών να πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Ήδη ξεκινήσαμε και πληρώνουμε διάφορα επιμέρους προγράμματα, την αποζημίωση για τις ζωοτροφές, τα φερτά υλικά, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο. Ό,τι μπορούμε να κλείνουμε ως κεφάλαιο, το κλείνουμε για να προχωράμε μπροστά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας την καταβολή των λεγόμενων βασικών ενισχύσεων για τους γεωργούς μας και τους κτηνοτρόφους μας. Ο στόχος μας είναι να πληρώσουμε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, είναι κάτι για το οποίο εργαζόμαστε κάθε μέρα». Σημείωσε ακόμη ότι «από το 2026 θα ξεκινήσει η τοποθέτηση τσιπ σε κάθε αιγοπρόβατο» ενώ παραδέχτηκε και ότι «ήταν μεγάλο λάθος μας η διαχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ακόμη, τόνισε ότι θα εφαρμοστούν τεκμήρια στις αγροτικές και κτηνοτροφικές δηλώσεις.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Και εδώ εμφανίζονται διάφοροι και μας λένε "κακώς δεν πληρώνετε τους αγρότες, είστε κακοί άνθρωποι". Βρισκόμαστε ανάμεσα στην πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει ένα καινούριο σύστημα, διαφανές και αποδεκτό για τις πληρωμές και στην εύλογη πίεση των αγροτών να πάρουν τις επιδοτήσεις. Ήδη ξεκινήσαμε και πληρώνουμε διάφορα επιμέρους προγράμματα. Κλείνουμε όποιο κεφάλαιο μπορούμε και προχωρούμε μπροστά. Ο στόχος μας είναι να πληρωθεί η βασική ενίσχυση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές άλλων επιμέρους προγραμμάτων. Είναι κάτι για το οποίο εργαζόμαστε κάθε μέρα. Να πληρωθούν οι επιδοτήσεις με έναν κανονικό τρόπο και να μην έχουμε καινούργια πρόστιμα από την Ευρώπη. Μας ξεκαθάρισαν, έχουμε δείξει και επιστολές που λένε ότι αν δεν εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις, υπάρχει κίνδυνος προστίμων και αναστολής των επιδοτήσεων».

«Εκείνο που είναι βέβαιο», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «είναι ότι σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα ξεκινώντας από την ανεργία που έπεσε από το 18% στο 8% δημιουργώντας πάνω από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας και φτάνοντας στα τελευταία μέτρα της Θεσσαλονίκης που μόλις ψηφίστηκαν, η κυβέρνηση κάνει βήματα μπροστά, σταθερά και μαζί της και η οικονομία».

Συμπερασματικώς, «δεν ισχυρίζομαι ότι οι Έλληνες περνάνε τέλεια, ότι δεν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πιέζονται, ιδιαίτερα με την ακρίβεια. Αλίμονο αν δεν το βλέπουμε. Επίσης δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έχουμε κάνει λάθη. Εκείνο που λέω είναι ότι όλα τα τελευταία χρόνια με τα όποια λάθη, και καθυστερήσεις, όπως και αν το μετρήσουμε, η Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι καλύτερα και στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Και με άλλες παρεμβάσεις που έγιναν όπως για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους. Από εδώ και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, με αποτελεσματικότητα και με σεμνότητα, χωρίς να χάνουμε την επαφή μας με τον κόσμο για να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Με αλήθεια και όχι με πολιτικές σαπουνόφουσκες», κατέληξε.