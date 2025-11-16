Επίσκεψη Ζελένσκι: Άμεση εφαρμογή της ενεργειακής συμφωνίας, το «ευχαριστώ» σε Μητσοτάκη και οι έξι ώρες στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής η ολιγόωρη επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα. Κατά την εξάωρη παραμονή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες που αφορούν την ενέργεια, υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ με παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , ενώ η Ελλάδα θα είναι παρούσα και στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το πέρας του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την κατ΄ιδίαν συνάντηση που είχαν, έκαναν κοινές δηλώσεις 7 σημείων, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη αλλά και με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Από την πελυρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε εκ νέου την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία -πράγμα που έκαναν, άλλωστε, και οι κ.κ. Κώστας Τασούλας και Νικήτας Κακλαμάνης, με τους οποίους επίσης συναντήθηκε ο Ουκρανός ηγέτης.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας διαδικασίας, που θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη και διαρκή ειρήνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ακόμη για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία διαδικασία με διακυβερνητικό χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και στην ενεργειακή θωράκιση της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και από τη σημερινή συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και τη Naftogaz.

Συζητήθηκε ακόμη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, και η διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας στον τομέα των θαλασσίων drones, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και στα οποία η Ουκρανία έχει μεγάλη τεχνογνωσία.

Η κοινή δήλωση 7 σημείων

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκαναν την εξής κοινή δήλωση:

«Την 16η Νοεμβρίου 2025, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη ανέδειξε την ισχυρή και διαχρονική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, η οποία εδράζεται στους μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και της Ελλάδας, καθώς και στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της κυριαρχίας, της διεθνούς δικαιοταξίας και του διεθνούς δικαίου, όπως επίσης και στην κοινή πεποίθηση ότι τα σύνορα των κρατών δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη ευρύτερη Ευρωατλαντική περιοχή.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της ένοπλης ρωσικής επίθεσης και την υπέρβαση των λοιπών συνεχιζόμενων προκλήσεων για την περιφερειακή σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας, της προστασίας κρίσιμων υποδομών και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τα μέρη συμφώνησαν επί των εξής:

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Τα μέρη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας -οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων.

3. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με τεχνογνωσία και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.

4. Τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές.

5. Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη.

6. Τα μέρη εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

7. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη, συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει· συμφώνησαν δε να συντονίσουν, όπου είναι σκόπιμο, την πολιτική κυρώσεων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του για το σθένος του ουκρανικού λαού και την εκτίμησή του για την εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την Ελλάδα για τη συνεπή υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Ουκρανίας και για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική, πολιτική και αμυντική συνδρομή».

Η ενεργειακή συμφωνία

Της συνάντησης του κ. Ζελένσκι με τον κ. Μητσοτάκη προηγήθηκε η υπογραφή της δήλωσης προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026. Όπως σημειώνεται, η συμφωνία αυτή αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρόεδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Συνάντηση με ΠτΔ

Προηγουμένως, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, κ. Κώστα Τασούλα, με τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους πίσω από κλειστές πόρτες να παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πηγές από την Προεδρία, ο κ. Τασούλας ανέφερε στον κ. Ζελένσκι: «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου, καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρ' όλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια».

«Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά ήταν χρέος μου να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που κάνουν όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας κάτω από δύσκολες συνθήκες» απάντησε ο Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης ειπώθηκαν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποια στιγμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στον κ. Ζελένσκι ότι η Τουρκία βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε παραδείγματα.

Συνάντηση με Κακλαμάνη

Μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία και τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στη Βουλή, όπου συναντήθηκε με τον Νικήτα Κακλαμάνη. «Η Ελλάδα είναι απέναντι σε όποιον παραβιάζει τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, προσφωνώντας τον Ουκρανό πρόεδρο.

Επισήμανε ακόμη ότι, αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η στάση της και στην περίπτωση της Ουκρανίας θα ήταν διαφορετική.

«Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα γενικά, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την αποτελούν, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα σας, ετάχθη στο πλευρό σας» ανέφερε αρχικά ο κ. Κακλαμάνης, προσθέτοντας: «Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει αυτούς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα πάει απέναντι. Ο δεύτερος λόγος είναι κάτι που ακούσατε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον πρωθυπουργό, ότι πενήντα χρόνια πριν εμείς, ως ελληνισμός, έχουμε υποστεί το ίδιο με εσάς στην Κύπρο».

«Προσωπικά πιστεύω ότι, εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας» υπογράμμισε επίσης ο πρόεδρος της Βουλής. «Η Βουλή των Ελλήνων εύχεται η ειρήνη σύντομα να έρθει στην πατρίδα σας. Αλλά για να είναι μία ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου» κατέληξε, καθιστώντας σαφές πως «η Βουλή των Ελλήνων είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη δική σας Βουλή μέσω των ομάδων φιλίας που υπάρχουν για οποιοδήποτε θέμα».

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στον κ. Κακλαμάνη, δήλωσε: «Ευχαριστώ εσάς, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες βουλευτές που από την πρώτη στιγμή τάχθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και στηρίζουν την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό στον αγώνα τους ενάντια σε αυτή την βάρβαρη αιματηρή εισβολή. Υπήρχε από την πλευρά της Ελλάδας πολλών ειδών στήριξη, ήταν και ανθρωπιστική στήριξη ήταν και στρατιωτική στήριξη, αλλά σήμερα μας ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος. Είναι δρόμος της ασφάλειας, ενεργητικής ασφάλειας και ευχαριστώ την Ελληνική Δημοκρατία. Είμαι ευγνώμων για αυτόν τον καινούργιο δρόμο και για όλη την υποστήριξη που δέχεται η Ουκρανία από την Ελλάδα».

«Η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία. Είναι και η στήριξη της πλατφόρμας της Κριμαίας είναι και η γενοκτονία του ουκρανικού λαού, είναι και τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ σχετικά με την Ουκρανία. Η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό μας. Αλλά όλα αυτά βασίζονται, είμαι πεπεισμένος, στην βασική στήριξη, η οποία είναι ο λαός. Ο ένας λαός στηρίζει τον άλλον λαό, οι άνθρωποι. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη συμβολή της Ελλάδας, όταν μας στάθηκε η Ελλάδα από την πρώτη ημέρα της εισβολής. Ήταν ευαίσθητος ο ελληνικός λαός, έδωσε καταφύγιο στους πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της εισβολής και είμαστε πάντα ευγνώμονες. Και ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την στήριξη, επίσης για τα μηνύματα που στέλνετε για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία και ευχαριστώ επίσης για τη μελλοντική συμμετοχή σας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα» κατέληξε ο κ. Ζελένσκι.

Συνάντηση με Γκίλφοϊλ