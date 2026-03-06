Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν - Θα δεχθώ μόνο άνευ όρων παράδοση και μετά θα επιλέξουμε νέο ηγέτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από «άνευ όρων παράδοση».

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».

«Θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», τόνισε.

«Το Ιράν θα έχει σπουδαίο μέλλον», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ Ηγέτη (ή Ηγετών), εμείς —και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας— θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ.

«ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΞΑΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ (MIGA!)».

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP.