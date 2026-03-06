Τραμπ: Έχουμε προετοιμαστεί για αντίποινα από το Ιράν ακόμη και εντός των ΗΠΑ

Προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες για πιθανές ενέργειες αντιποίνων από το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων ακόμη και σε αμερικανικό έδαφος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, για το αν οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν κάποια «απάντηση» από την Τεχεράνη, ακόμη και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Υποθέτω ναι».

TIME’s new cover: Trump’s war.



After a strike that killed Iran’s supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next. Read it here: https://t.co/lFiFz9y5L9 pic.twitter.com/imIIEuVFPA — TIME (@TIME) March 5, 2026

Όπως σημείωσε, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε συνεχώς και έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, περιμένουμε κάποια πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι σε συνθήκες πολέμου υπάρχουν πάντα απώλειες. «Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», ανέφερε.