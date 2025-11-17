Ο Β. Μέλφος στα Μακεδονικά Νέα

Η παγκόσμια αναταραχή γύρω από τις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα μέταλλα επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα για το εάν η Ελλάδα διαθέτει ικανά κοιτάσματα τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί, μπαίνοντας δυναμικά στη νέα εποχή των κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών. Ο Καθηγητής Γεωλογίας του ΑΠΘ, με ειδίκευση στην Κοιτασματολογία και τη Γεωχημεία, Βασίλης Μέλφος, μιλάει στα Μακεδονικά Νέα, μεταξύ άλλων για το αν υπάρχουν όντως κοιτάσματα στη χώρα μας, για το πόσο σημαντική είναι η ανάκτηση, για την στάση της ΕΕ στο θέμα και τη γενικότερη αντιμετώπιση των εξορύξεων από το κράτος και τις τοπικές κοινωνίες.

