Ασία: Νέο ρεκόρ στη Ν. Κορέα, ισχυρές απώλειες σε Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία

Μεικτά πρόσημα επικράτησαν στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή, αθώς ο Kospi στη Ν. Κορέα έκανε ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για τρίτη σερί μέρα, ενώ αντίθετα ο Hang Seng και ο Nikkei κατέγραψαν μεγάλες απώλειες.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1%, με την εβδομάδα να κλείνει με απώλειες.

Ο ιαπωνικός Nikkei έχασε 1,5% καθώς ο τραπεζικός δείκτης του κατέρρευσε ενώ ο ευρύς δείκτης Topix υποχώρησε κατά 1,03% και έκλεισε στα 3.170,44.

Οι αγορές της Ταϊβάν υποχώρησαν 1,1%, ακόμη και μετά την ανακοίνωση ρεκόρ τριμηνιαίων κερδών από την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ TSMC και την έκδοση αισιόδοξων προβλέψεων για τις δαπάνες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι κινεζικές blue chips του CSI300 υποχώρησαν 1,5% και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε πτώση 2,3% καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ασία και με τις μετοχές των εταιρειών εκπαίδευσης και ενέργειας να επιβαρύνουν το κλίμα.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD έπεσαν πάνω από 3% μετά την υποβολή σχεδίου από την αυτοκινητοβιομηχανία στην Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς της Κίνας για την ανάκληση περίπου 115.000 οχημάτων λόγω σχεδιαστικών ελαττωμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τις μπαταρίες.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Κάζουο Ουέντα, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα εξετάσει διάφορα στοιχεία για να αποφασίσει εάν θα αυξήσει ή όχι τα επιτόκια αυτό το μήνα.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έφτασε σε ιστορικό υψηλό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή, καθώς οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίστηκαν, αντισταθμίζοντας τις ευρύτερες απώλειες στην Ασία.

Ο Kospi άγγιξε το υψηλό της ημέρας στα 3.794,87, πριν χάσει τα κέρδη του και κλείσει σχεδόν αμετάβλητος. Ο δείκτης έκλεισε ελαφρώς υψηλότερα, στα 3.748,89.

Στο μεταξύ, ο δείκτης Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,68% και έκλεισε στα 859,54.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,81% και έκλεισε στις 8.995,3 μονάδες, διακόπτοντας τη σειρά τριών ημερών ανοδικής πορείας.