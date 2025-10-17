Συμβουλευτική το αναπτυξιακό εργαλείο επιχειρηματικής επιτυχίας

Ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά εργαλεία το οποίο μπορεί να προσδώσει πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές κινήσεις, αλλά και επενδύσεις με μεγαλύτερο όφελος, η συμβουλευτική, δυστυχώς παραμένει ανεκμετάλλευτο σε πολύ μεγάλο ποσοστό, καθώς δεν έχει ενταχθεί ουσιαστικά στην εγχώρια επιχειρηματική κουλτούρα, ειδικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Ενώ σε χώρες του εξωτερικού η εξειδίκευση, οι στοχευμένες κινήσεις στον στίβο του επιχειρείν και η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου από ειδικούς συμβούλους αποτελεί πάγια τακτική, στην Ελλάδα δεν κάνουμε χρήση αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που λέγεται σύμβουλος επιχειρήσεων, ο οποίος μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις που χρειάζονταν σε έναν επιχειρηματία ο οποίος ετοιμάζει την επόμενη κίνησή του, όπως και σε υποψήφιους επενδυτές.

