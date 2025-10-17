JOIST: Η μεγαλύτερη συνάντηση καινοτομίας της ΝΑ Ευρώπης στη Λάρισα – Το SEEIC και το στοίχημα της περιφερειακής ανάπτυξης

Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Southeast European Innovators Challenge 2025 (SEEIC), στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου.Πρόκειται για το κορυφαίο διεθνές συνέδριο καινοτομίας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα της περιοχής από τη Συμμαχία των Πάρκων Επιστήμης και Τεχνολογίας της ΝΑ Ευρώπης (Alliance of Science and Technology Parks and Innovative Ecosystems in South East Europe), και για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.

