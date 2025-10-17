Οι κατόπιν εορτής κρίσεις ειλικρίνειας της Αριστεράς

Μακάβρια μεν, διαπίστωση δε: Η πολιτική δεν είναι… μεταθανάτια εξομολόγηση. Είναι πράξη ευθύνης που βασίζεται στο εδώ και τώρα. Γιατί, πολύ απλά, οι συνέπειες της ψήφου είναι άμεσα… πληρωτέες, ενώ ο «τόκος», που συνήθως τις συνοδεύει, καταβάλλεται τα επόμενα χρόνια δεσμεύοντας τις επόμενες γενιές.Αυτή η εισαγωγή σχετίζεται με την πρόσφατη παραδοχή-ομολογία του Ευκλείδη Τσακαλώτου ότι το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2023 δεν ήταν κοστολογημένο. «Σιγά το νέο» θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος. Η «ουσία» της δήλωσης, ωστόσο, έρχεται να επιβεβαιώσει ένα συμπέρασμα, να καταρρίψει έναν μύθο και να αποκαλύψει τον «πυρήνα» του «πολιτεύεστε» που επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ. Το συμπέρασμα είναι ότι η Αριστερά είναι γεμάτη αντιφάσεις. Ο μύθος, ότι η Αριστερά δεν υποκρίνεται ποτέ και ο τρόπος σκέψης, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

