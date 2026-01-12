Ασία: Με κέρδη ξεκίνησε η εβδομάδα - Ρεκόρ για τον Kospi στη Ν. Κορέα

Ο δείκτης Kospi της Ν. Κορέας έκλεισε σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, καθώς οι ασιατικές αγορές στην πλειονότητά τους κινήθηκαν με άνοδο, με τους επενδυτές να έχουν στο μυαλό τους μια πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,84% στις 4.624,79 μονάδες, ενώ ο Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,2% στις 949,81 μονάδες.

Οι μετοχές της Hyundai Glovis σημείωσαν άνοδο έως και 7%, αφού οι αναλυτές αύξησαν τον στόχο τιμής για τη νοτιοκορεατική εταιρεία logistics.

Η εταιρεία κατασκευής ρομπότ Boston Dynamics, στην οποία η Hyundai Glovis κατέχει μερίδιο 80%, ανακοίνωσε τη Δευτέρα συνεργασία με την Google DeepMind για την ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης σε ανθρωποειδή ρομπότ.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,48% στις 8.759,4 μονάδες

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,37% και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,65%.

Ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε 0,68% και ο δείκτης BSE Sensex έχασε 0,59%. Οι μετοχές της Reliance Industries υποχώρησαν 1,38% μετά την αναστολή των σχεδίων του ινδικού ομίλου για την κατασκευή μπαταριών ιόντων λιθίου στην εγχώρια αγορά, λόγω της αποτυχίας του να εξασφαλίσει την κινεζική τεχνολογία, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Οι ιαπωνικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Την Κυριακή, ο Χιροφούμι Γιομισούρα, εταίρος της συνασπιστικής κυβέρνησης της Ιαπωνίας με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η τελευταία ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες γενικές εκλογές. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από δημοσιεύματα των εγχώριων μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, ότι η Τακαΐτσι εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον Φεβρουάριο.

Το ιαπωνικό γιεν σημείωσε απότομη πτώση τη Δευτέρα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, στα 158,19 γιεν.