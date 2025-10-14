Ασία: Ισχυρές απώλειες σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Η αναζωπύρωση του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου προκάλεσε νευρικότητα την Τρίτη στα ασιατικά χρηματιστήρια με τον Nikkei και τον Hang Seng να κλείνουν με απώλειες

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας έχασε τα αρχικά κέρδη του και υποχώρησε 1,2%, ενώ ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία υποχώρησε έως και 3%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε με απώλειες 2% ενώ ο Hang Seng Tech κατρακύλησε σχεδόν 4%. Στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε απώλειες 1,2%.

Νωρίτερα, οι αγορές είχαν συμμετάσχει στην ανάκαμψη από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, αφού ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να συναντήσει τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου.

Ωστόσο, έριξε λάδι στη φωτιά σε συνέντευξή του στη Financial Times, όπου κατηγόρησε το Πεκίνο ότι προσπαθεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία.

Οι ασιατικές εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ παρουσίασαν απότομες διακυμάνσεις μεταξύ κερδών και απωλειών. Η TSMC διατήρησε τα κέρδη της μετά την ανακοίνωση της OpenAI ότι συνεργάζεται με την Broadcom ια την παραγωγή των πρώτων εσωτερικών επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε τα αρχικά κέρδη του, επηρεασμένος από την ευρύτερη πτώση. Η αγορά είχε ανακάμψει στην αρχή της συνεδρίασης, χάρη στην Samsung Electronics S, η οποία προέβλεψε αύξηση 32% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, αν και ο τεχνολογικός κολοσσός έχασε 1,7% καθώς προχωρούσε η ημέρα.

Το γιεν ενισχύθηκε 0,3% στα 151,85 έναντι του δολαρίου αφού ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας προειδοποίησε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα οικονομική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό, αντί του αποπληθωρισμού.